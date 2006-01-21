5 نوزاد به ازاي 1000 تولد مبتلا به كم شنوايي هستند

دكتر محسن فيروزبخت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر به اقدامات بهزيستي در مورد پيشگيري از ناشنوايي در كشور اشاره كرد و افزود: در گذشته نوزاداني كه متولد مي شدند از آنها تست شنوايي به عمل نمي آمد به همين علت پس از گذشت چند ماه و يا يكسال از تولد والدين به مشكل كودكان خود پي مي بردند و همين امر موجب عدم موفقيت درمان به موقع اين كودكان مي شود.

وي ادامه داد: سازمان بهزيستي به منظور پيشگيري از كم شنوايي و اختلالات ناشي از آن حدود يك سال است كه در زايشگاههاي مراكز استانها دستگاههاي را داير كرده تا كودكاني كه به دنيا مي آيند در همان بدو تولد مورد سنجش شنوايايي قرارگيرند و چنانچه دچار كم شنوايي باشند به معاونت توانبخشي معرفي مي كند تا اقدامات لازم مانند گفتاردرماني برروي آنها صورت گيرد.

كارشناس گروه پيشگيري از ناشنوايي بهزيستي تاكيد كرد: حدود 17 هزار نوزاد طي 10 ماه گذشته مورد سنجش شنوايي و غربالگري قرار گرفته اند كه البته هنوز تعداد دقيق مبتلايان به كم شنوايي و اختلالات ناشي از آن مشخص نشده و ماه آينده آمار دقيق ارايه داده خواهد شد .

فيروزبخت گفت: اين طرح با تفاهم ، مشاركت و همكاري مشترك با معاونت توانبخشي صورت مي گيرد. تشخيص و مداخله در بيماري بيشتر توسط معاونت توانبخشي و نظارت و ارزشيابي نيز از سوي معاونت پيشگيري انجام مي شود.