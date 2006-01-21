از اين پس مربيان ملي براساس شايستگي انتخاب خواهند شد

به گزارش خبرنگار" مهر" ، درمراسم افتتاحيه اين دوره كه با حضورمحمدرضا طالقاني رييس فدراسيون كشتي و سيدامير حسيني رييس آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك و 20 نفراز مربيان نخبه كشتي آزاد و فرنگي برگزارشد رييس فدراسيون كشتي درابتداي مراسم ضمن ابرازخرسندي ازبرگزاري اين كلاس گفت: براي من برگزاري اين دوره بسيارحائزاهميت بود و مي خواستم تا قبل از مسابقات جهاني كشتي اين دوره را برگزار نمايم.

وي افزود: اززماني كه فدراسيون كشتي آغازبكاركرده است درهيچ برهه اي اينگونه كلاسي براي مربيان سازنده كشتي كشوربرگزارنشده است.

رييس فدراسيون كشتي درادامه گفت: ما درخلال برگزاري مسابقات ليگ برتركشتي نظرسنجي را از قهرمانان شركت كننده درخصوص مربيان سازنده آنها انجام داديم و پس از معرفي 18 كشتي گير راه يافته به اردوي تيم ملي براساس نظر سنجي انجام شده 20 مربي سازنده كشتي آزاد و فرنگي را به اين كلاس دعوت كرديم.

وي درادامه با بيان اين مطلب كه از اين پس درسايه شايسته سالاري مربيان ملي انتخاب خواهند شد گفت: پس از پايان اين كلاس مربياني كه اين دوره را با موفقيت پشت سربگذارند از آنها بعنوان مربيان ملي استفاده خواهد شد و كساني كه در اين دوره شركت نكنند بطور يقين ازآنها استفاده اي نخواهد شد. اين مربيان پس ازپايان كلاس زيرنظرمربيان ملي دراردوها، مسابقات جام جهاني پهلوان تختي ، مسابقات آسيايي و جهاني در كنار تيم حضور خواهند داشت و پس ازمسابقات جهاني از ميان اين مربيان و براساس شايسته سالاري مربيان ملي را انتخاب خواهيم كرد. اين مربيان سازندگان كشتي هستند.

طالقاني در ادامه اظهار داشت: مربيان كشتي گيراني كه در مسابقات جهاني موفق به كسب مدال شوند تا يكسال بعنوان مربيان ملي خواهند بود و ازمزاياي مربيان ملي استفاده خواهند كرد.

وي ادامه داد: مربيان شركت كننده در اين دوره زير نظر مربيان ملي آقايان كاوه، بابك و جديدي خواهند بود و پس از پايان اين كلاس از سال آينده ما 10 تا 15 مربي دركنار مربيان ملي كشور خواهيم داشت.

نقش مربي و ويژگيهاي مربيان موفق ، روانشناسي ورزشي ، برگشت به حالت اوليه در ورزش (ريكاوري) ، برنامه ريزي تمرينات سالانه ، بررسي و تجزيه و تحليل ليگ كشتي ، سنجش و آمادگي جسماني ، ايمني و آسيب شناسي ورزشي ، تغذيه ورزشي ، كنترل تمرين و كنترل دوپينگ ازجمله مباحثي است كه توسط آقايان سيد اميرحسيني، دكتر مسعود حاج رسولي ، دكترمرتضي بهرامي نژاد ، هادي عامل و صدرالدين كاظمي ، مجتبي رسولي ، دكتركاوه خبيري و دكتربابك شادگان تدريس خواهد شد.

اين دوره ازتاريخ 1 لغايت 3 بهمن ماه درمحل آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك برگزار مي شود.