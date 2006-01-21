وقوع 97 آتش سوزي در تهران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان آتش نشاني ، در جريان اين حوادث 4 نفر از شهروندان دچار سوختگي شده و حدود 2 ميليارد ريال خسارت مالي به بار آمد.

همچنين 21 وسيله نقليه ، 13 نقطه از معابر شهري ، 30 منزل مسكوني ، 2 نقطه از فضاي سبز شهري ، 4 مورد نشت گاز ، 8 مركز حرفه اي ، 4 مركز صنعتي از جمله اماكني بودند كه در طول 3 روز گذشته طعمه حريق شدند.

ماموران آتش نشاني تهران با حضور در محل اين آتش سوزيها از ادامه آن جلوگيري كرده و شعله هاي حريق را مهار و اطفا نمودند.

تهران بزرگ همچنين شاهد حوادث مختلفي نيز بود كه امدادگران آتش نشاني با حضور به موقع و سريع به محل اين حوادث شامل 13 مورد حادثه آسانسور ، 15 مورد نشت آب ، 8 مورد محبوس شدن ، 9 مورد تصادف، يك مورد سقوط در كانال، يك مورد سقوط در دره ، 5 مورد انگشتري، يك مورد گيركردن پا بين نرده و 4 مورد ماندن پشت درب و چند حادثه ديگر ، ضمن امدادرساني و ايمن سازي آن، توانستند 34 نفر از شهروندان حادثه ديده را نجات دهند.

در مجموع طي 3 شبانه روز گذشته 1331 نفر پرسنل آتش نشاني با استفاده از 416 خودروي ايمني و آتش نشاني به مدت 6/125 ساعت عمليات اطفايي و امدادي انجام دادند.