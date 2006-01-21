  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۲۵

در گفتگو با "مهر" عنوان شد:

نظارت مراكز مراقبت پس از خروج زندانيان افزايش مي يابد

نظارت مراكز مراقبت پس از خروج زندانيان افزايش مي يابد

معاون دادستان در امور زندانها گفت: تاكنون نتوانسته ايم به اهداف تشكيل مراكز مراقبت پس از خروج زندانيان دست يابيم بنابراين روند فعاليت اين بخش مورد بررسي مجدد قرار مي گيرد تا فعاليت مراكز افزايش يابد.

محمود سالاركيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بررسي ها نشان مي دهد در دستيابي به بسياري از اهدف تشكيل مراكز مراقبت پس از خروج زندانيان ناموفق بوده ايم. بنابراين درصدد اين هستيم تا فعاليت اين مركز را به صورت مجدد تحت بررسي قرار دهيم و نواقص اين طرح را برطرف كنيم.

وي افزود: مراكز مراقبت پس از خروج مجموعه اي تحت نظارت سازمان زندانهاي كشور است كه مجرمان حرفه اي را پس از خروج از زندان به جهت خودداري از بازگشت مجدد آنان به زندان ، تحت نظارت قرار مي دهد.

معاون دادستان در اموز زندانها تصريح كرد: مراكز مراقبت پس از خروج به عنوان راهكار اساسي در ممانعت از بازگشت مجدد زندانيان به اعمال بزه محسوب مي شود. بنابراين بايد به دنبال راهكارهاي اساسي در جهت افزايش نظارت اين مراكز در كشور باشيم.

کد مطلب 280258

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها