نظارت مراكز مراقبت پس از خروج زندانيان افزايش مي يابد

محمود سالاركيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بررسي ها نشان مي دهد در دستيابي به بسياري از اهدف تشكيل مراكز مراقبت پس از خروج زندانيان ناموفق بوده ايم. بنابراين درصدد اين هستيم تا فعاليت اين مركز را به صورت مجدد تحت بررسي قرار دهيم و نواقص اين طرح را برطرف كنيم.

وي افزود: مراكز مراقبت پس از خروج مجموعه اي تحت نظارت سازمان زندانهاي كشور است كه مجرمان حرفه اي را پس از خروج از زندان به جهت خودداري از بازگشت مجدد آنان به زندان ، تحت نظارت قرار مي دهد.

معاون دادستان در اموز زندانها تصريح كرد: مراكز مراقبت پس از خروج به عنوان راهكار اساسي در ممانعت از بازگشت مجدد زندانيان به اعمال بزه محسوب مي شود. بنابراين بايد به دنبال راهكارهاي اساسي در جهت افزايش نظارت اين مراكز در كشور باشيم.