اتحاديه روزنامه نگاران مسلمان تاتارستان تشكيل شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، جميل جيبادولين روزنامه نگار تاتارستان كه در روزنامه مسلمانان روسيه با عنوان "ايمان" و برخي از مجلات و نشريات جمهوري تاتارستان فعاليت مي كند رياست اتحاديه روزنامه نگاران مسلمان را برعهده گرفته است.

براساس گزارش اسلام اينفو روسيه، علي وياچسلاف رئيس اتحاديه روزنامه نگاران مسلمان روسيه، الميرا ادياتولينا رئيس اتحاديه زنان مسلمان تاتارستان، ولي الله ياكوپف ، نايب رئيس دفتر روحانيون مسلمان تاتارستان اعضاي مجلس موسسان را تشكيل مي دهند.

اين اتحاديه براساس چارچوب قوانين اتحاديه روزنامه نگاران مسلمان سراسر روسيه فعاليت مي كند.

جري خنجان رئيس اتحاديه روزنامه نگاران تاتارستان اين اقدام ابتكاري روزنامه نگاران تاتارستان را مورد تحسين قرار داد و گفت اخيراً تعداد نويسندگاني كه مطالبي درباره اسلام و ارتدكس مطالبي مي نويسند افزايش پيداكرده است.

وي همچنين پيشنهاد خود را مبني بر ايجاد ساختار جديدي در سطح عالي به منظور حمايت از اخلاق حرفه اي ارائه كرد و تشكيل كانوني در راستاي آموزش روزنامه نگاران جوان مسلمان را خواستار شد.