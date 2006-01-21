مسكو از ادامه گفتگو ها براي حل موضوع هسته اي ايران حمايت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، اين منبع در وين در گفتگو با اينترفاكس خاطر نشان كرد كه" تاهم اكنون موضع ما اين بوده است كه اين مسائل بايد درچارچوب ديپلماتيك و آژانس بين المللي انرژي اتمي حل و فصل گردد".



از سويي روز گشته، جك استراو وزير امور خارجه انگليس در تماسي تلفني با سرگئي لاوروف همتاي روسي خود درباره مسئله هسته اي ايران بحث و گفتگو كردند.



گفتگوي روز گذشته لاوروف و استراو در پي گزارش رسانه ها مبني بر اعلام رسمي ايران براي مذاكره با روسيه درباره جزئيات غني سازي مشترك صورت گرفت.



آمريكا و كشورهاي اروپايي انگليس، آلمان و فرانسه خواستار ارجاع مسئله هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل هستند، اما چين و روسيه خواستار حل ديپلماتيك مسئله هسته اي ايران هستند.

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