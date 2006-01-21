سفرهاي استاني رهبر انقلاب در دوران رياست جمهوري/ زندگي ساده و بي پيرايه/ سفر به پاكستان و...

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، طالب در خصوص شروع كارش در نهاد رياست جمهوري گفت: مقطعي كه ما شروع كرديم ، از نظر امنيتي زمان بدي بود. هفتم تير، هشتم شهريور، ترور شخصيت ها، ائمه جمعه و حتي مردم ، انفجارها و اين كه حضرت آيت الله خامنه اي از بيمارستان آمدند رياست جمهوري جو عجيب و خاصي را ايجاد كرده بود؛ چنانچه دفتر رئيس جمهور، منزل ايشان و تشكيلات اداري رياست جمهور در يك ساختمان خلاصه شده بود. (ساختمان قرمز)، بنابراين تردد خبرنگاران خيلي با مشكل مواجه و با ديد امنيتي بسيار شديدي آميخته بود و ما هم از روابط عمومي چيزي نمي دانستيم.

جالب است بدانيد بچه هاي تيم حفاظت هم از آقا ياد مي گرفتند كه بايد چگونه عمل كنند. حتي در موردي كه من با يك خبرنگار برخوردي داشتم ، ايشان بشدت برآشفته شدند و گفتند معني ندارد. شما بايد همواره طرفدار و حامي خبرنگاران باشيد

وي ادامه داد: معلم بزرگ ما براي سامان دادن كارهايمان شخص آقا بودند. جالب است بدانيد بچه هاي تيم حفاظت هم از آقا ياد مي گرفتند كه بايد چگونه عمل كنند. حتي در موردي كه من با يك خبرنگار برخوردي داشتم ، ايشان بشدت برآشفته شدند و گفتند معني ندارد. شما بايد همواره طرفدار و حامي خبرنگاران باشيد.

طالب در اين مصاحبه اظهار داشت: با گذشت زمان ، رابطه اي كه ميان آقا با خبرنگاران برقرار شد تا هنوز هم كم نظير است. ايشان بلااستثنا با همه مطبوعات ، مصاحبه هاي اختصاصي داشتند و اين اتفاق پس از آن مقطع هرگز نيفتاد. آقا در عين حال همواره تاكيد مي كردند كه تشكيلات نبايد عريض و طويل بشود. يك روابط عمومي داشتيم با حداكثر 10نفر نيرو و الان همان مجموعه با همان كارها به چند معاونت و ده دوازده تا اداره كل ، هر كدام با دهها نيرو تبديل شده است.دوران بسيار شيريني بود، اما با ظلمهايي در حق رئيس جمهور نيز همراه بود.

اين مسئول سابق روابط عمومي رياست جمهوري در مورد وضع زندگي آيت الله خامنه اي در دوران رياست جمهوري گفت: ايشان با خانواده تا مدتها در يك اتاق درون مجموعه اداري زندگي مي كردند. همسر رئيس جمهور وقتي از خانه بيرون مي آمدند در واقع وارد قسمت اداري مي شدند. حتي بعد كه رياست جمهوري به ساختمان سفيد منتقل شد، ايشان در اتاقي چسبيده به دفترشان زندگي مي كردند و فرزندان آقا واقعا حالت زنداني داشتند؛ اما بعدها يعني 4سال پس از شروع رياست جمهوري پشت ساختمان نخست وزير 2خانه هر يك به مساحت حدود 100مترمربع پيش بيني شد كه در يكي رئيس جمهور و ديگري نخست وزير با خانواده زندگي مي كردند.

تا آن موقع آقا اجازه نداده بودند منزلشان مفروش باشد و آن اتاق پوشيده از موكت بود، اما دوستان تلاش كردند آن منزل را مفروش كنند كه همچنان آقا اجازه ندادند و فرشها جمع شد

وي در ادامه خاطراتش به بيان داستاني از سفرهاي استاني رهبر معظم انقلاب در دوران رياست جمهوري پرداخت و گفت: سال 1363در سفر چهارمحال بختياري در مسيري كه با بالگرد طي مي كرديم ، يك آبادي ديده مي شد كه آقا گفتند در اين روستا بنشينيم.

بعد فهميديم اسم اين روستا سرآقا سيد است و هرگز طي سالها محور ارتباطي با شهر نداشته است و ساكنان روستا تا آن روز رنگ شهر، ماشين و... را نديده بودند. بالگرد كه نشست مردم اول ترسيدند و بعد نزديك شدند.

رابطه اي كه ميان آقا با خبرنگاران برقرار شد تا هنوز هم كم نظير است. ايشان بلااستثنا با همه مطبوعات ، مصاحبه هاي اختصاصي داشتند و اين اتفاق پس از آن مقطع هرگز نيفتاد. آقا در عين حال همواره تاكيد مي كردند كه تشكيلات نبايد عريض و طويل بشود. يك روابط عمومي داشتيم با حداكثر 10نفر نيرو و الان همان مجموعه با همان كارها به چند معاونت و ده دوازده تا اداره كل ، هر كدام با دهها نيرو تبديل شده است

از محل فرود بايد يك دره سنگلاخ را طي مي كرديم تا به روستا برسيم. مردم روستا آمدند و گفتند بياييد كول ما تا برويم. خب ما استنكاف كرديم. بعد مردم روستا روي زمين خوابيدند تا پاي كسي روي سنگلاخ نباشد و از روي بدن اينها عبور از دره انجام شود و آقا اعتراض كردند كه چرا شما اين كارها را انجام مي دهيد و يكي از مردم گفت سالها پيش (معلوم شد پيش از انقلاب) بخشداري به آنجا رفته و از آنها خواسته وي را كول كنند.

وي افزود: بعد ما فهميديم آنها متوجه نبودند كه رئيس جمهور به روستايشان آمده و احترامي كه مي گذاشتند به دليل سيادت و روحانيت آقا بوده است. آقا در روستا روي زمين نشستند و زماني طول كشيد كه اهالي صندلي اي را كه ظاهرا تنها صندلي موجود در روستا بود آوردند.

آقا پرسيدند چه مشكلي داريد. يكي از آنها گفت بعيد است در خصوص مشكل ما شما بتوانيد كاري بكنيد كه آقا گفتند حالا بيان كنيد، شايد توانستيم كاري بكنيم و آنها اسم دزدي را بيان كردند. گفتند او 3قاطر آنها را دزديده است كه اين بزرگترين مشكل آن روستا بود.

فرمانده ژاندارمري همان جا بود كه آقا دستور دادند اين دزد پيدا شود. يك روز بعد دزد دستگير شده بود. وقتي آقا قصد داشتند روستا را ترك كنند، مردم گفتند يك خواهش ديگر هم دارند و گفتند چند زوج در روستا هستند كه ده پانزده سال است با هم زندگي مي كنند و چون عاقد نداشته ايم آنها عقد نشده اند و شما برايشان خطبه عقد بخوانيد.

آقا فرمودند همان لفظ ايجاب و قبول كه جاري شده عقد هم جاري شده و مشكلي وجود ندارد. يكي از روستايي ها در ميان خبرنگاران آمده و گفته بود كه دخترم بزرگ است و خانه ندارم و اگر به اين آقا بگويم مشكل حل خواهد شد؟

ما گفتيم با چقدر مي تواني خانه بخري. گفت پولش نمي رسد و بعد از اصرار ما، در نهايت گفت هزار تومان ، كه بچه ها نفري 100تومان ، 200تومان جمع كرديم و 200توماني هم اضافه آمد كه گفتيم با اين هم جهيزيه براي دخترت تهيه كن.

پس از آن سفر پزشك مقيم به روستا اعزام و راه احداث و خلاصه آباد شد.

طالب در مورد سفر آيت الله خامنه اي به پاكستان گفت: در سفر پاكستان وقتي آقا وارد شهر لاهور شدند اتفاق عجيبي افتاد. همه ما جا خورده بوديم ، حتي خود پاكستاني ها، حتي خود ضيائ الحق كه در آن سفر آقا را همراهي مي كرد. قرار بود آقا با همراهي رئيس جمهور پاكستان از فرودگاه اين شهر به مزار اقبال لاهوري (مسيري به طول فرودگاه مهرآباد تا ميدان امام حسين ) بروند و زماني حدود يك ربع ساعت براي طي اين مسير پيش بيني شده بود، اما طي اين مسير 4ساعت طول كشيد، زيرا در آن روز بدون هيچ پيش بيني و تبليغات و اعلام وسيع قبلي مردم لاهور استقبال عظيم و باشكوهي از آقا كردند؛ استقبالي در حجم همان استقبالي كه روز ورود امام (ره) به وطن از ايشان شد.

آن زمان فقط يك مسوول در دفتر خودرو، منشي و راننده داشت و او آقاي ميرسليم ، مشاور رئيس جمهور بود. در اين 8ساله نه اضافه كاري در كار بود نه خودرو و امكانات فراتر از معمول كه الان معمول شده است ، در حالي 18ساعت كار مي كرديم و ماشين ها هم همه پيكان بود.

پيكان هايي كه فقط خواجه حافظ شيرازي آنها را هل نداده بود!



وي ادامه داد: جمعيت در مسيري به طول حدود 15كيلومتر جا گرفته بود و بيشتر اوقات خودروي حامل دو رئيس جمهور را جمعيت روي دست بلند مي كرد. دولت پاكستان هراسان شده بود، چون از رئيس جمهور كشوري ديگر چنين استقبال عجيبي شده بود. آنها تا توانستند كوشيدند گروه خبرنگاران ايراني قادر نباشند اين صحنه باشكوه را منعكس كنند. ايراد امنيتي تراشيدند و از اين قبيل و اما ما رفتيم يك جيپ روباز را كه 4نيروي كار كنار آن بودند تصاحب كرديم ، بچه ها فيلم و عكس گرفتند كه پخش شد.

به خاطر دارم كه چندين مرتبه پيش آمد كه اين جيپ از فرط فشار جمعيت روي دو چرخ راه مي رفت. بچه هاي كيهان ، اطلاعات ، ابرار و ايرنا هنوز به خاطر دارند كه مردم لاهور شعار مي دادند: درود بر خامنه اي ، مرگ بر ضياالحق. اوضاع وحشتناك امنيتي به وجود آمده بود، اما لطف و رحمت الهي شامل ما شده بود كه جان سالم به در برديم.



طالب در پاسخ به اين سئوال كه ظاهرا سفارش آقا در زمان رياست جمهوري اين بود كه تشكيلات ، عريض و طويل نباشد. آيا اين رويه تا آخر دوره دوم ادامه داشت؟ گفت: بله ، دقيقا اين رويه مراعات شد. من به شما بگويم كه آن زمان فقط يك مسوول در دفتر خودرو، منشي و راننده داشت و او آقاي ميرسليم ، مشاور رئيس جمهور بود. در اين 8ساله نه اضافه كاري در كار بود نه خودرو و امكانات فراتر از معمول كه الان معمول شده است ، در حالي 18ساعت كار مي كرديم و ماشين ها هم همه پيكان بود.

پيكان هايي كه فقط خواجه حافظ شيرازي آنها را هل نداده بود. من و بقيه دوستان براي كارهاي اداري از ماشين شخصي خودمان استفاده مي كرديم، حتي ترديد داشتيم كه براي بنزين آن از اداره كوپن بگيريم. من به شما بگويم كه اگر در پيشگاه الهي در قبال درياي گناهانم چيزي براي پيشكش داشته باشم همان 8سال خدمت كنار آقاست.

پس از آخرين دوره رياست جمهوري و رحلت حضرت امام (ره) يك دوره كاري 40روزه عجيبي هم داشتيم و آن روزي چند ديدار آقا به عنوان رهبر انقلاب در ديدار با اقشار مختلف مردم بود كه در اين مدت از اقصا نقاط كشور مي آمدند، يك كار شبانه روزي با كمترين امكانات.

