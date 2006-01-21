ابراز مسرت "راسل كرو" از ساخت فيلم جديدش در استراليا

" راسل كرو"

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اين هنرپيشه كه تنديس اسكاربهترين هنرپيشه مرد را به پاس ايفاي نقش درفيلم " يك ذهن زيبا " دريافت كرد براي ايفاي نقش درپروژه جديدش در برابردوربين باز لورمان ، كارگردان نامي سينما قرار مي گيرد.

اين اثر كه هنوزنامي برايش اعلام نشده شاهد اولين همكاري كرو با نيكول كيدمن ، ديگر بازيگر استراليايي الاصل است.

كرو دراين مورد مي گويد:" رويداد هاي اين فيلم در دهه هاي 1930 و 40 شكل مي گيرد ومي توان اين اثررا درزمره آثار عاطفي طبقه بندي كرد.درفيلم صحنه هايي وجود دارد كه من اسب سواري مي كنم ."

هنرپيشه مطرح فيلمهاي " گلادياتور"،" اثبات زندگي " و" مرد سيندرلايي " درادامه صحبتهايش گفت :" كارگردان با من وكيدمن درمورد اين فيلم صحبتهاي بسياري كرده و ما بي صبرانه درانتظارزمان آغاز فيلمبرداري هستيم."

كرو با ابراز مسرت ازاينكه درمدت فيلمبرداري مي تواند در كنارهمسرو خانواده اش باشد ، خاطرنشان كرد:" ماتمرين ها را ازماه مي آغاز مي كنيم و فيلمبرداري ازژوئن آغاز مي شود ومي توان گفت كه زمان بندي به خوبي صورت گرفته است تنها مشكلي كه وجود دارد اين است كه برخي از لوكيشن هاي فيلم در نقاطي دورافتاده واقع شده اند."