يكصد رمان پليسي از ادبيات جهان ترجمه مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، عنوان " دايره هفتم " به منظور بزرگداشت خورخه لوئيس بورخس ( اولين نويسنده مجموعه اي پليسي با عنوان دايره هفتم ) بر اين مجموعه گذارده شده و اكنون 10 عنوان كتاب از اين مجموعه نيز در دست ترجمه است .

از ويژگيهاي اين مجموعه مي توان به ترجمه آثار نويسندگان كلاسيك و طراز اول معاصر در گونه هاي مختلف ادبيات پليسي و همچنين گنجاندن موخره اي بر هر رمان حاوي معرفي جريان تاريخ پليسي در ارتباط با موضوع و گونه خاص آن رمان ، اشاره كرد .

به گزارش مهر ، دو كتاب اول اين مجموعه با نامهاي " قتل در كميته مركزي " اثر مانوئل باثكث - نويسنده اسپانيايي در 300 صفحه و " مسافري كه با ستاره شمال آمد " به قلم ژرژ سيمنون نويسنده شهير فرانسوي در 160 صفحه اوايل سال آينده منتشر مي شوند .