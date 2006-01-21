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۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۱۶

از سوي نشر نيلوفر

يكصد رمان پليسي از ادبيات جهان ترجمه مي شود

يكصد رمان پليسي از ادبيات جهان ترجمه مي شود

مجموعه " دايره هفتم " در برگيرنده 100 عنوان رمان مشهور پليسي از ادبيات جهان ، زير نظر كاوه ميرعباسي ترجمه مي شود .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، عنوان " دايره هفتم " به منظور بزرگداشت خورخه لوئيس بورخس ( اولين نويسنده مجموعه اي پليسي  با عنوان دايره هفتم ) بر اين مجموعه گذارده شده  و اكنون 10 عنوان كتاب از اين مجموعه نيز در دست ترجمه است .

از ويژگيهاي اين مجموعه مي توان به ترجمه آثار نويسندگان كلاسيك و طراز اول معاصر در گونه هاي مختلف ادبيات پليسي و همچنين گنجاندن موخره اي بر هر رمان حاوي معرفي جريان تاريخ پليسي در ارتباط با موضوع و گونه خاص آن رمان ، اشاره كرد .

به گزارش مهر ، دو كتاب اول اين مجموعه با نامهاي " قتل در كميته مركزي "  اثر مانوئل باثكث - نويسنده اسپانيايي در 300 صفحه و " مسافري كه با ستاره شمال آمد  " به قلم ژرژ سيمنون نويسنده شهير فرانسوي در 160 صفحه اوايل سال آينده منتشر مي شوند .

کد مطلب 280304

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