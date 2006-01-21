وجود وزارت تعاون طبق اصل 44 قانون اساسي لازم و ضروري است

ايرج نديمي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر،نظرمقام معظم رهبري را مخالف ادغام وزارت كار با وزارت تعاون دانست واذعان داشت: چون مقام معظم رهبري مخالف ادغام وزارت كاربا وزارت تعاون است ادغام صورت نخواهد گرفت.

مخبركميسيون اقتصادي مجلس وجود وزارت تعاون را براي رسيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه لازم وضروري دانست وافزود:وجود وزارت تعاون برطبق اصل 44 قانون اساسي لازم وضروري است وبراي رسيدن به اهداف مورد نظر مي تواند موثر باشد.

وي ادامه داد: با توجه به اختلاف نظرهايي كه در سال قبل وجود داشت اين ادغام صورت نگرفت بنابراين درسال جاري هم صورت نخواهد گرفت.

وي با بيان اينكه با وجود اختلاف نظرهايي كه درسال جاري وجود دارد اين كار منطقي به نظر نمي رسد، افزود: باوجود اختلاف نظرهاي فراوان اين كار بعيد است صورت بگيرد.

نديمي وزرات تعاون را در بين وزارت خانه هاي سطح كشور وزارت خانه كوچكي عنوان كرد وافزود: وزارت تعاون با كمتر از يك ميليارد تومان بودجه فعاليتهاي مثبتي رادر طي اين سالها انجام داده است.