تصويب دو بند ديگر از سياست هاي كلي نظام در خصوص وحدت و همبستگي ملي در مجمع تشخيص مصلحت

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضاء وزراي كشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين روساي كميسيونهاي اجتماعي و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، پس از استماع ديدگاه هاي نمايندگان دولت و مجلس شوراي اسلامي و بحث و تبادل نظر اعضاي مجمع، موارد ذيل به تصويب رسيد:
- افزايش اميد به آينده با حفظ و تقويت فضاي آرماني انقلاب اسلامي و بيان موفقيت ها، دستاوردها، توانمنديها و فرصت هاي نظام، تقويت نقاط قوت و شناسايي و رفع نقاط ضعف
- ضابطه نودن نظام اداري، مديريتي، كارشناسي و انتخاب و تغييرات مديران و كارشناسان در جلسات آينده مجمع بررسي و تدوين اين سياستها ادامه خواهد يافت.
نظر شما