  1. سیاست
  2. سایر
۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۲۸

در جلسه امروز صورت گرفت؛

تصويب دو بند ديگر از سياست هاي كلي نظام در خصوص وحدت و همبستگي ملي در مجمع تشخيص مصلحت

تصويب دو بند ديگر از سياست هاي كلي نظام در خصوص وحدت و همبستگي ملي در مجمع تشخيص مصلحت

در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه بررسي و تدوين سياست هاي كلي نظام در خصوص وحدت و همبستگي ملي، دو بند ديگر از اين سياست ها به تصويب رسيد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضاء وزراي كشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين روساي كميسيونهاي اجتماعي و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، پس از استماع ديدگاه هاي نمايندگان دولت و مجلس شوراي اسلامي و بحث و تبادل نظر اعضاي مجمع، موارد ذيل به تصويب رسيد:

- افزايش اميد به آينده با حفظ و تقويت فضاي آرماني انقلاب اسلامي و بيان موفقيت ها، دستاوردها، توانمنديها و فرصت هاي نظام، تقويت نقاط قوت و شناسايي و رفع نقاط ضعف

- ضابطه نودن نظام اداري، مديريتي، كارشناسي و انتخاب و تغييرات مديران و كارشناسان در جلسات آينده مجمع بررسي و تدوين اين سياستها ادامه خواهد يافت.

کد مطلب 280309

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها