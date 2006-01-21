هر اقدام غير حقوقي شوراي حكام با شكايت ايران به شوراي داوري بين المللي مواجه خواهد شد / ارجاع موضوع هسته اي به شوراي امنيت مبناي حقوقي ندارد / آمريكا در قانع كردن شوراي حكام عليه ايران مشكل دارد

يك مقام آگاه ايران در مذاكرات هسته اي ضمن گفتگو با خبرنگار "مهر"، با اشاره به تهديد آمريكا به ارجاع موضوع فعاليت هاي هسته اي ايران به شوراي امنيت افزود : با توجه به گزارشات مدير كل آژانس در خصوص فعاليت هاي هسته اي ايران و عدم هر گونه انحراف يا نقض قوانين و مقررات بين المللي اين تهديد هيچ گونه مبناي حقوقي ندارد .



وي با اشاره به قطعنامه غير حقوقي 24 سپتامبر گذشته شوراي حكام گفت : در نشست ماه سپتامبر در اقدامي غير حقوقي و غير فني قطعنامه اي به تصويب رسيد كه به امكان بررسي موضوع ايران در شوراي امنيت اشاره داشت ، غير حقوقي بودن اين قطعنامه باعث شد بسياري از اعضا به آن راي ندهند و اين مشكل بطور جدي براي ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت همچنان باقي است.



به گفته وي عدم هر گونه دليل قانوني، آمريكا را علي رغم همه تلاشها تاكنون از ارجاع موضوع به شوراي امنيت بازداشته وحتي از طرح سيستم ماشه در قطعنامه تند ماه سپتامبر ناكام گذاشت .



اين مقام آگاه در پاسخ به اين سوال "مهر" كه آيا در صورت تصويب خواست آمريكا مبني بر ارجاع موضوع به شوراي امنيت در شوراي حكام ، منابع حقوقي و فني آژانس اجازه اين اقدام خلاف مقررات را خواهند داد ، و آيا مرجعي براي شكايت ايران وجود دارد يا خير، گفت : راههاي متعددي را براي چنين موقعيتي پيش بيني كرده ايم اما يكي از راه ها اين است كه عليرغم ادامه همكاري با آژانس در چارچوب ان پي تي و پادمان ، درپي هر تصميم غيرحقوقي در شوراي حكام به شوراي داوري بين المللي شكايت كنيم .

يادآور مي شود طبق ماده 17 پادمان بين ايران و آژانس كه به شماره INFCIRC214 به ثبت رسيده آژانس بين المللي انرژي اتمي حق ايران را براي شكايت به ديوان و شوراي داوري بين المللي به رسميت شناخته است.