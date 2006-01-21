برخي سناتورهاي آمريكايي خواستار اعمال تحريم عليه ايران شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه واشنگتن پست، هيلاري كلينتون سناتور آمريكايي، دولت بوش را به كم كاري در برنامه صلح آميز هسته اي ايران متهم كرد و خواستار اقدام سريع آمريكا در اعمال تحريم عليه ايران شد.

اين درحالي است كه برنامه هاي هسته اي آن هم تحت مفاد قانون منع گسترش سلاحهاي هسته اي و با نظارت آژانس، حق قانوني و مشروع ايران است.

وي گفت دولت آمريكا بايد اين مسئله را روشن كند كه همه گزينه ها در مورد ايران هنوز روي ميز باقي است.

كلينتون با انتقاد از كاخ سفيد به خاطر سپردن اين مسئله به كشورهاي اروپايي افزود: هرگز نبايد به ايران اجازه داد كه به سلاح هاي هسته اي دست پيدا كند.

وي تصريح كرد: " ما زمان مهمي را در مورد ايران از دست داده ايم، زيرا كاخ سفيد تهديدهاي خود را كاهش داده و مذاكرات را به طرف هاي ديگري سپرده است. "

درحالي كه ايران تحت نظارت آژانس به برنامه هاي هسته اي خود ادامه مي دهد وهمواره با آژانس همكاري داشته است، اما كلينتون دراين باره اظهار داشت :"ما معتقد نيستيم كه شما با سپردن مسئوليت رسيدگي به اين برنامه ها به ديگران، با تهديدهاي ايران و كره شمالي روبرو شويد و آنگاه خود به كناري بايستيد."

اسكات مك كللان سخنگوي كاخ سفيد نيز با رد اظهارات هيلاري كلينتون گفت : دولت آمريكا سعي دارد تا اين مشكل را حل كند و رئيس جمهوري از همان روز نخست، مسئله ايران را در اولويت اوليه برنامه كاري خود قرار داده است.

وي افزود:" دولت آمريكا در حال همكاري با كشورهاي ديگر است تا پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل بفرستد، اما بوش نسبت به اعمال اين تحريم ها موضع مبهم و نامشخصي دارد."

اما در موضوع برنامه هاي صلح آميز ايران، تنها كلينتون نبود كه واكنش نشان داد بلكه سناتور "ايوان باي" نيزاظهار داشت كه وي مي خواهد قطعنامه اي را در سنا ارائه كند تا از دولت آمريكا بخواهد با همكاري سازمان ملل متحد، تحريم هايي را عليه ايران به اجرا درآورند."

باي افزود: اين تحريم ها بايد شامل مسدود كردن همه منابع تصفيه گاز، ممنوعيت جهاني بر فروش سلاح و ممنوعيت در حضور اين كشور در المپيك و تورنومنت جام جهاني فوتبال باشد.

اما سناتور ديگري نيز دولت آمريكا را به زعم خود به خاطر اجازه براي بدتر شدن بحران مقصر دانست.

كلينتون در بخش ديگري از ادعاهاي خود گفت :" يك ايران هسته اي تهديدي براي اسرائيل محسوب مي شود و سياست آمريكا بايد روشن و بدون ابهام باشد."

وي در پايان اظهار داشت: ما به منظور جلوگيري از تلاش ايران براي دستيابي به سلاحهاي هسته اي نيازمند حمايت روسيه و چين هستيم و بايد هر چه سريعتر براي حل اين مشكل حركت كنيم تا تحريم هايي را عليه ايران اعمال نماييم."

"فرنسيس هارفي"مسئول نظامي نيروي زميني ارتش آمريكا پيشتر ادعا كرده بود:ارتش اين كشوربا وجود استقرار نيروهايش درعراق مي تواند 15 لشگر جنگجوي اضافي را براي مقابله با هرگونه بحران در جهان به كار گيرد.