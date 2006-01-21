ضربه به سر علت 65درصد مرگ و مير موتور سواران

سردارمحمد رويانيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري"مهر"، درخصوص تخلفات موتور سواران و نبود مقررات رسيدگي به چنين مواردي خاطر نشان ساخت: در سراسركشورحدود 35هزارموتور سيكلت وجود دارد كه همزمان با طرح ساماندهي از 15 دي سال جاري، به طور تقريبي روزانه 2هزاردستگاه موتوربه علت تخلف راكبانش توقيف شده است.

وي تصريح كرد: تعداد زيادي از موتور سواران خود را ملزم به رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي نمي دانند و تصور مي كنند اين قوانين تنها براي خودروها در نظرگرفته شده است وآنان مي توانند در هر نقطه اي از خيابان و با هر سرعت و شرايطي به مسير خود ادامه دهند.

معاون راهنمايي و رانندگي كشوردر ادامه تاكيد كرد: بسياري از موتور سواران به دليل نياموختن فرهنگ درست استفاده از اين وسيله نقليه، نظم عمومي را بر هم مي زنند و علاوه بر آن صدها هزار موتور سيكلت در كشور وجود دارد كه سند آن به نام مالك نيست.

رويانيان از برخورد شديد پليس با تخلفات موتور سواران با تاكيد براستفاده از كلاه ايمني در سال85 خبر داد و افزود: شماره گذاري موتورسيكلت ها و كنترل شركت هاي سازنده موتور در سال جديد طبق قانون پيش خواهد رفت و به اين ترتيب خطر رشد قارچ گونه اين وسيله كاهش خواهد يافت.

وي ياد آور شد : پليس به تنهايي نمي تواند در كنترل تخلفات موتور سواران موثر باشد چراكه اين امر به رواج فرهنگ درست استفاده از اين وسيله و تغيير طرز فكر والدين در خريد هاي غير منطقي موتور براي فرزندانشان بر مي گردد و همه بايد براي حل اين تخلفات دست به دست هم دهند.