آتش نشاني ناتوان در مهار حوادث غير مترقبه

محمد سميعي ، معاون عمليات آتش نشاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي "مهر" با اشاره به توانمنديهاي اين سازمان در مواجه با حوادث بزرگ يا غير مترقبه گفت : اليته در هيچ كجاي جهان نيروهاي آتش نشاني در مواقع بروز بحرانهاي بزرگ به هيچ وجه به تنهايي قادر به اطفاي حريقهاي وسيعي كه رخ مي دهد نيستند.

وي ادامه داد: سازمان آتش نشاني شهر تهران نيز هم اكنون داراي 74 ايستگاه حريق ، 13 ايستگاه نجات ، يك ايستگاه ويژه هوايي و 5 ايستگاه پشتيباني است . به عبارت بهتربا اين امكانات در زمان وقوع حوادث غير مترقبه تنها قادر به انجام 74 عمليات حريق و 13عمليات نجات هستيم در حالي كه اين تعداد عمليات در چنين شرايطي بسيار ناچيز محسوب مي شود. البته تمام اين امكانات در آن واحد قابل دسترس و آماده براي عمليات است.

معاون عمليات سازمان آتش نشاني با تاكيد بر فرسوده و ناكارآمد بودن مراكز آتش نشاني مستقر در برخي از مناطق نظامي و نهادهاي ديگر اظهار داشت : امكانات اين مراكز اين سازمانها اكثرا بسيار قديمي ، فرسوده و ناچيز است . به همين دليل در بسياري از موارد آتش نشانهاي اين مراكز وقتي از اطفاي حريق نااميد مي شوند ، با ما تماس مي گيرند و ما زماني مي رسيم كه ديگركار از كار گذشته است!

سميعي افزود : براساس آيين نامه هاي موجود ما نمي توانيم آتش نشانيهاي اين سازمانها را هدايت و كنترل كنيم ، چراكه آنها خود به طور مستقل عمل مي كنند. تنها كاري كه ما مي توانيم انجام دهيم برگزاري كلاسهاي آموزشي براي مامورين اين نهادهاست و طراحي دستور العملهاي ايمني و آموزش براي آنها در صورت درخواست مديران آنهاست. كه اكثرا هم مورد بي توجهي قرار مي گيرد.

وي در پايان يادآور شد : متاسفانه ما هيچ گزارش دقيقي از وضعيت اينگونه از آتش نشانيها نداريم ، چراكه در بسياري از مراكز به ما كه متولي حريق هستيم ، حتي اجازه بازديد از اين مراكز را نمي دهند.