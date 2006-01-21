غني سازي فرهنگ ديني لازمه مقابله با ناهنجاريهاي اجتماعي است

حجت الاسلام والمسلمين روحاني نژاد در حاشيه مراسم افتتاح سازمان تبليغات اسلامي جنوب كرج در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در كرج اظهار داشت : اميدواريم در كشوري كه در حال حاضر داراي مجلس و دولت اصولگراست بتوانيم فرهنگ ديني را در هيئتها ، مساجد و بخصوص در قشر جوان غني كنيم و اعتبارات لازم براي فعاليتهاي فرهنگي كشور را جذب كنيم .

وي تصريح كرد: در شرايطي كه همه جا صحبت از كوچك شدن سيستم هاي اداري است ، سازمان تبليغات اسلامي موفق شد كرج را به دو اداره تبليغات اسلامي مجهز كند.

حجت الاسلام روحاني نژاد ضمن اظهار تأسف ازبي توجهي و نامهرباني مسئولان به بخش فرهنگ ديني تصريح كرد: براي راه اندازي اداره تبليغات اسلامي جنوب كرج ، سازمان تبليغات 500 ميليون ريال مقروض شد و هيچ مسئولي حاضر به سرمايه گذاري و اختصاص بودجه در اين زمينه نشد و اين در حالي است كه براي بسياري ازجشنواره هاي پوچ و كم محتوا ميليارد ها ريال سرمايه گذاري مي شود .

وي با اظهار اينكه كرج كلكسيون فرهنگ ، باور ، اعتقاد و آداب و رسوم است تأسيس اداره جديد در اين شهر را اجتناب ناپذير خواهد و افزود: در شهري با اين وسعت و جمعيتي ميليوني وجود تنها 25 روحاني طرح هجرت تأسف بار است .

اين مسئول در ادامه به اهميت واقعه غدير در اسلام اشاره كرد و از سازمان حج و زيارت خواست برنامه اي اتخاذ كند تا حجاج از منطقه غدير بازديد كنند و اين امر نقطه عطفي براي شناسايي اسلام و مذهب شيعه به جهان اسلام بخصوص مسلمانان اهل سنت كشور عربستان باشد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي واقعه غدير را مظلوم و غريب افتاده خواند و اظهار داشت: اگر به مسئله غدير همانند عاشورا پرداخته مي شد، غدير اينقدر غريب نمي ماند و جهان اسلام به حقانيت شيعه و ولايت امير المومنين (ع) ايمان مي آورد .