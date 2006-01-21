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۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۹:۱۹

با وحدت چند حوزه

مقتدرترين حوزه علميه در كرج احداث مي شود

نماينده مردم كرج در مجلس شوراي اسلامي گفت : با وحدت و تجميع چند حوزه علميه در سطح كرج ، يك حوزه علميه مقتدر و توانمند در اين شهرستان احداث مي شود .

فاطمه آجرلو در حاشيه مراسم افتتاح اداره جنوب سازمان تبليغات اسلامي كرج در مهرويلا در گفت وگو با خبرنگار حوزوي مهر اظهار داشت : با تلاش معاون پارلماني حوزه هاي علميه ، دولت توجه در خوري به حوزه ها داشته و بودجه هاي مطلوبي براي ارتقاء سطح آنها اختصاص داده است .

آجرلو وحدت حوزه و دانشگاه را عامل اصلي تعميق معنويت در جامعه خواند و افزود : براي ساختن نسل آينده بايد به جامعه زنان توجه و باورهاي ديني را در آنها نهادينه كرد كه اين امر تنها در حوزه هاي علميه و دانشگاهها مقدور است .

وي غفلت از حوزه را در كمرنگ شدن ارزشهاي ديني بين نسل امروز موثر دانست و خاطر نشان كرد : اشاعه فرهنگ ديني و مقدسات مذهبي بين زنان و جامعه دختران ، زمينه ساز ارتقاء دين و توجه به آئين مذهبي در مادران آينده و نسلهاي بعدي خواهد بود .

وي اظهار اميدواري كرد : با نگاه جديد دولت به حوزه هاي علميه  ، توجه ويژه اي به شهرستان كرج صورت گيرد تا امكانات احداث حوزه علميه جديد به سرعت فراهم شود . 

 اداره جنوب سازمان تبليغات اسلامي شهرستان كرج صبح امروز با حضور رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان تهران ، نمايندگان مجلس ، مسئولان محلي و جمعي از انديشمندان و روحانيون درمنطقه مهرويلاي كرج افتتاح شد.

کد مطلب 280354

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