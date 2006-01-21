مقتدرترين حوزه علميه در كرج احداث مي شود

فاطمه آجرلو در حاشيه مراسم افتتاح اداره جنوب سازمان تبليغات اسلامي كرج در مهرويلا در گفت وگو با خبرنگار حوزوي مهر اظهار داشت : با تلاش معاون پارلماني حوزه هاي علميه ، دولت توجه در خوري به حوزه ها داشته و بودجه هاي مطلوبي براي ارتقاء سطح آنها اختصاص داده است .

آجرلو وحدت حوزه و دانشگاه را عامل اصلي تعميق معنويت در جامعه خواند و افزود : براي ساختن نسل آينده بايد به جامعه زنان توجه و باورهاي ديني را در آنها نهادينه كرد كه اين امر تنها در حوزه هاي علميه و دانشگاهها مقدور است .

وي غفلت از حوزه را در كمرنگ شدن ارزشهاي ديني بين نسل امروز موثر دانست و خاطر نشان كرد : اشاعه فرهنگ ديني و مقدسات مذهبي بين زنان و جامعه دختران ، زمينه ساز ارتقاء دين و توجه به آئين مذهبي در مادران آينده و نسلهاي بعدي خواهد بود .

وي اظهار اميدواري كرد : با نگاه جديد دولت به حوزه هاي علميه ، توجه ويژه اي به شهرستان كرج صورت گيرد تا امكانات احداث حوزه علميه جديد به سرعت فراهم شود .

اداره جنوب سازمان تبليغات اسلامي شهرستان كرج صبح امروز با حضور رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان تهران ، نمايندگان مجلس ، مسئولان محلي و جمعي از انديشمندان و روحانيون درمنطقه مهرويلاي كرج افتتاح شد.