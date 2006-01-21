قانون اساسي اتحاديه اروپا در بوته نقد

به گزارش خبرگزاري مهر ، اعضاي پارلمان اروپا در نشست 29 دي بر لزوم تصويب و اجراي قانون اساسي واحد تا سال 2009 تاكيد كردند . راي پارلمان بر پايه تصويب اكثريت 13 كشور موافق در مقابل مخالفت دو كشور هلند و فرانسه صورت مي گيرد . تصميم گيرندگان بر اين عقيده اند كه مخالفت كشورهاي معدود نبايد بر روح واحد قانون اتحاديه اروپايي تاثير بگذارد.

نظرات اعضاي پارلمان درحالي بيان مي شود كه برخي از مسئولان كشورهاي مخالف ، سخنان ضد و نقيضي را درباره روند قانون اساسي واحد بيان مي كنند . به عنوان مثال "برنارد بوت" وزير خارجه هلند قانون اساسي واحد را براي مردم كشورش مرده مي داند . در حالي كه ژاك شيراك ادامه سياستهاي اتحاديه اروپا را ملاك عمل قرار مي دهد يعني موافق ادامه روند حركتي تصويب قانون اساسي واحد است .

وقتي كه در پارلماني اروپايي محافظه كاران نيز از پيگيري روند تصويب قانون واحد اروپايي سخن مي گويند اين موضوع مي تواند نشانگر مفاهيم و معاني متعددي باشد :

1- همواره نوع نگاه سياستمداران و مردم به مسايل فرق مي كند . سياستمداران اروپايي پس از فروپاشي نظام دو قطبي تحت ديدگاه نهادگرايي نوليبرال روندي را در اروپا آغاز كرده اند و تا رسيدن به هدف نهايي ناگزير به پي گيري آن هستند . جديت رهبران فرانسه و ساير مقامات اروپايي در پي گيري تصويب قانون واحد اروپايي نفوذ ديدگاه فوق را نشان مي دهد . رهبران فرانسه به عنوان پيشنهاد دهنده اصلي اين منشور فرا ملي نمي توانند شاهد اين باشند كه ساير كشورها پيشگام طرح فرا مدرنيستي باشند و فرانسه واضع حكومت مدرنيته در گرداب تعصبات دولتي از دايره توسعه واحدهاي سياسي عقب بماند .

2- از آنجا كه نيمي از جمعيت اتحاديه اروپايي از جمله كشورهاي آلمان ، ايتاليا قبل از همه پرسي فرانسه به اين قانون راي مثبت داده بودند رهبران اين جوامع نمي توانند نسبت به راي منفي فرانسوي ها كه نوعي اهانت به اراده جمعي برخاسته در ساير ملتهاي اروپايي محسوب مي شود بي تفاوت باقي بمانند و سرنوشت خود را محتوم در دايره عقايد اقليت خاص قرار دهند .

3- ديدگاه نوليبرال نهادگرا در اروپا در شكستن موانع همگرايي بسيار موفق تر از ساير مناطق جهان عمل كرده است . بنابراين پهناي باند عملكرد همگرايانه نمي تواند بنياد موفق ترين نهاد فراملي عرصه بين الملل را در سايه خواسته محدود از اراده انساني به حالت تعليق درآورد .

بر همين اساس چربش توازن قدرتي جناحهاي موافق با ادامه روند تصويب قانون اساسي واحد اروپايي بر اقليت مخالف ، پارلمان اين قاره را بر پيدا كردن راهكار مناسب براي خروج از بحران مخالفت كشورهاي هلند و فرانسه كشانده است و پيش بيني مي شود تا زمان تحقق اهداف اراده اكثريت بر پيگيري روند قانون اساسي تاكيد داشته باشد .