توافق تروئيكاي اروپايي با ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت بدون اشاره به تحريم اين كشور

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الشرق الاوسط به نقل از اين منابع با بيان اين مطلب مدعي شد كه دولتهاي تروئيكاي اروپايي( انگليس، آلمان، و فرانسه) دو روز گذشته به متن مشتركي درباره انتقال پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت به عنوان مقدمه اي براي ارائه آن به نشست فوق العاده شوراي حكام طي روزهاي دوم و سوم فوريه دست يافتند.



اين روزنامه اعلام كرد كه متن قطعنامه اروپايي بر اعمال تحريم بر ضد تهران به علت از سرگيري تحقيقات فناوري هسته اي تصريح نمي كند.



منابع فرانسوي كه از پرونده هسته اي ايران اطلاع دارند، اعلام كردند كه تروئيكاي اروپايي اين متن را ابتدا به طرف آمريكايي نشان خواهند داد و پس از آن به روسيه و چين تا همسويي مشتركي به دست آورند.



اين منابع ادعا كردند كه موضوع انتقال پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت نهايي شده است كه روسيه و چين هم اين مسئله را اعلام كرده اند، اما اين منابع فاش كرده اند كه اختلافات ممكن است درباره آنچه كه شوراي امنيت پس از ارائه گزارش محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي به شورا تصميم گيري مي كند، بروز نمايد.



به گفته اين منابع، " تروئيكاي اروپايي كه از حمايت آمريكا برخوردار است بر ضرورت تحرك شوراي امنيت تاكيد دارد و پافشاري مي كند تا قطعنامه به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل درباره ايران صادر شود، تروئيكاي مي خواهد كه قطعنامه جديد فعاليتهاي هسته اي ايران را محكوم كند واز اين كشور بخواهد كاملا با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كند ، و بار ديگر به توافقنامه پاريس و توقف تمام فعاليتهاي هسته اي بازگردد، بدون اينكه اين قطعنامه بر اعمال تحريمي عليه ايران تصريح كند."



به گفته اين منابع، در مقابل مسكو با انتقال پرونده با شورا تنها به خاطر اطلاع يافتن در اين مرحله موافق است، ديپلماسي روسيه بر تحرك شوراي امنيت بر مضمون و محتواي گزارش بعدي كه البرادعي به شوراي حكام آژانس در اوايل مارس آينده(اسفند) ارائه خواهد كرد، يعني زمان برگزاري نشست دوره اي آژانس حساب بازكرده است.



به گزارش مهر، روسيه بر اين باور است كه فاصله ميان دو نشست فوق العاده و عادي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي ممكن است به منظور افزايش تماسهاي ديپلماتيك و متمركز كردن آن درباره پيشنهاد روسيه كه خواهان غني سازي اورانيوم ايران در خاك روسيه با مشاركت تهران با هدف تلاش جهت دستيابي به تفاهم با ايران درباره اين مسئله مورد استفاده قرار گيرد.



منابع فرانسوي تاكيد مي كنند كه هيچ يك از اعضاي پنجگانه دائمي شوراي امنيت با اين رويكرد در شورا مخالف نيستند، و هدف اروپا نيز حفظ اجماع داخل شورا و داخل آژانس بين المللي انرژي اتمي است.



بر اساس متن پيش نويس قطعنامه اروپا به آژانس بين المللي انرژي، توجيه ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت بر اين مبناي اين ادعا صورت مي گيرد كه ايران به تعهدات خود بر اساس معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي احترام نگذاشته است،و اينكه به شكل كافي با آژانس همكاري نكرده است و بندهاي توافقنامه پاريس را نيز نقض كرده است، قطعنامه جديد بخشهااي بيشتري از گزارش آژانس صادره در 24 سپتامبر گذشته (2 مهر) را در خود جاي خواهد داد كه مدعي وجود تخلفات ايران شده است، متن اين پيش نويس به طور خلاصه بر اهميت ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت تصريح مي ند، بدون اينكه اين مسئله را از چارچوب آژانس خارج كند.



تروئيكاي اروپايي معتقد است كه انتقال پرونده ايران به شوراي امنيت حتي بدون صدور قطعنامه اي براي اعمال تحريم اين كشور يا تهديد به تحميل آن يك تحول كيفي در تعامل با اين پرونده محسوب مي شود.



به گزارش مهر، روزنامه الشرق الاوسط به نقل از اين منابع مدعي شد كه ابزار سختگيري ايران خيلي كارساز نيست از جمله سلاح نفت كه اين منابع آن را شمشير چوبي توصيف كردند، بر اساس اين منطق اروپايي ها، ارجاع موضوع ايران به شوراي امنيت به معناي جلوگيري از همكاري هسته اي ايران و روسيه و محدود كردن هند و چين و تشويق شركتهاي نفتي به توقف سرمايه گذاري هاي خود در ايران علاوه بر تحميل انزواي ديپلماتيك و اقتصادي و مالي بر ايران تا در وضعيت شبيه به كره شمالي قرار گيرد.



منابع فرانسي مدعي هستند كه تحركات ايران درهر سمت و سويي نشان دهنده اهميت خطراتي است كه تهران را احاطه كرده است، تروئيكاي اروپايي مي خواهد از زمان بين نشست شوراي حكام به منظور متقاعد كردن دولتهايي كه در انتقال پرونده ايران به نيويورك دچار ترديد هستند، استفاده كنند با اين توجيه كه اين مسئله(ارجاع به شوراي امنيت) جايگاه آژانس و قدرت آن را براي گفتگو با تهران قوي مي كند.