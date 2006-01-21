تصميمي براي انتقال نصرتي نگرفته ايم/ منتظر دعوتنامه باشگاه ديناموزاگرب هستيم

مصطفي آجورلو با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : مسئولان باشگاه ديناموزاگرب كرواسي از طريق برانكو پيشنهاد اين انتقال را به نصرتي مطرح كردند و وي به تازگي موضوع را با من درميان گذاشت ولي تاكنون هيچگونه دعوتنامه رسمي در اين زمينه به باشگاه پاس ارسال نشده است و تا زماني كه چنين درخواستي بطور رسمي وجود نداشته باشد نمي توان درباره آن اظهار نظر كرد .

آجورلو در خصوص اينكه تا چه اندازه با انجام اين انتقال موافقيد اظهارداشت : تا زماني كه شرايط باشگاه درخواست كننده بطور دقيق مشخص نشود ، نمي توان در اين باره اظهارنظر كرد و تاكنون تنها پيشنهاد چنين انتقالي مطرح شده است و جزئيات آن مشخص نيست .

مديرعامل باشگاه پاس همچنين تاكيد كرد : به نظرمن مطرح شدن چنين پيشنهادي ازجانب سرمربي تيم ملي مناسب نيست .

آجورلو در بخش ديگري از سخنان خود درباره ديداراين هفته تيمش مقابل ملوان گفت : بهرحال كسب سه امتياز اين ديدار مي توانست موقعيت پاس را در بالاي جدول بهبود دهد ولي گل دقيقه 94 ملوان دو امتياز با ارزش را ما گرفت هرچند اعتقاد دارم دو تيم در اين مسابقه فوتبال خوبي را به نمايش گذاشتند و شايد تقسيم امتيازات عادلانه بوده است .

وي در مورد شانس قهرماني پاس اظهار داشت : بهرحال ما عزم خود را براي تكرار قهرماني ليگ برتر جزم كرده ايم و تلاش مي كنيم به حداكثر امتيازهاي هر 11 ديدار باقي مانده خود دست يابيم و هيچ امتيازي را به راحتي از دست ندهيم .