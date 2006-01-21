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۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۷:۰۰

عبادي در گفتگو با شبكه العربيه:

ملت ايران متحد در مقابل دشمن خارجي خواهد ايستاد

ملت ايران متحد در مقابل دشمن خارجي خواهد ايستاد

شيرين عبادي گفت: مردم از حكومت گله هايي دارند، اما در صورتي كه يك دشمن خارجي بيايد ، متحد در مقابل دشمن خارجي خواهند ايستاد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" ، شيرين عبادي، حقوقدان و برنده جايزه نوبل در گفتگو با شبكه العربيه -وابسته به عربستان سعودي- در پاسخ به سئوالي در مورد احتمال حمله نظامي آمريكا به ايران گفت: مردم از حكومت گله هايي دارند، از قبيل اينكه درصد بيكاري بالا است يا آزادي هاي فردي و اجتماعي كم است و متاسفانه فساد اداري شيوع دارد، اين گله هاي مردم است از حكومت  اما اين هيچ ارتباطي به مساله تهاجم نظامي ندارد.

وي ادامه داد: من اعتقاد دارم كه مردم ايران عليرغم اين گله ها و نارضايتي ها در صورتي كه يك دشمن خارجي بيايد ، متحد در مقابل دشمن خارجي خواهند ايستاد.

گفتني است  در هفته اخبر ، شبكه "العربيه" ،  با پخش  گزارشي مفصل به موضوع حمله احتمالي آمريكا به ايران پرداخت.

 

کد مطلب 280396

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