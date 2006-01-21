ملت ايران متحد در مقابل دشمن خارجي خواهد ايستاد

به گزارش خبرگزاري " مهر" ، شيرين عبادي، حقوقدان و برنده جايزه نوبل در گفتگو با شبكه العربيه -وابسته به عربستان سعودي- در پاسخ به سئوالي در مورد احتمال حمله نظامي آمريكا به ايران گفت: مردم از حكومت گله هايي دارند، از قبيل اينكه درصد بيكاري بالا است يا آزادي هاي فردي و اجتماعي كم است و متاسفانه فساد اداري شيوع دارد، اين گله هاي مردم است از حكومت اما اين هيچ ارتباطي به مساله تهاجم نظامي ندارد.

وي ادامه داد: من اعتقاد دارم كه مردم ايران عليرغم اين گله ها و نارضايتي ها در صورتي كه يك دشمن خارجي بيايد ، متحد در مقابل دشمن خارجي خواهند ايستاد.

گفتني است در هفته اخبر ، شبكه "العربيه" ، با پخش گزارشي مفصل به موضوع حمله احتمالي آمريكا به ايران پرداخت.