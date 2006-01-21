دولت لبنان بر ضرورت خلع سلاح فلسطينيان ساكن اردوگاه ها تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه سعودي الوطن،هيات وزيران دولت لبنان درنشست اخير خود برضرورت اجراي قطعنامه هاي مربوط به خلع سلاح فلسطينيان درداخل و خارج از اردوگاههاي لبنان تاكيد كرد .

وزيران كابينه سنيوره اعلام كردند كه درتمام زمينه ها براي تضمين اجراي تحقق اهداف مطلوب و مورد نظر اقدام خواهند كرد زيرا ادامه استفاده ازاين سلاح عليه لبناني ها و باج خواهي آنها را غير قابل قبول مي داند.

درهمين رابطه "محمد رعد "رئيس فراكسيون نمايندگان حزب الله تصريح كرد: دست كشيدن از سلاح مقاومت توهمي بيش نيست و كساني كه راضي شدند تا دست به اين اقدام بزنند به ابزار و وسيله اي براي خدمت به طرحهاي آمريكا تبديل شدند.

شيخ نعيم قاسم معاون دبير كل حزب الله درواكنش به تلاش ها براي خلع سلاح مقاومت اظهار كرد: زماني در لبنان درحال گذر است و اگر برخي تمايل به تسهيل عبور از اين مرحله را دارند بايد بدانند ما سوار بر يك كشتي هستيم و هيچ كس حق ندارد اين كشتي را براي قيموميت بين المللي سوراخ كند .

دراين راستا "فريد مكاري "معاون رئيس مجلس لبنان (فراكسيون المستقبل) تاكيد كرد : سلاح حزب الله سلاح مقاومت است و اين مطلب دربيانيه هيات وزيران دولت لبنان تاكيد شده است .

وي خاطرنشان كرد: مقاومت سمبل ملي لبنان است و ما نمي خواهيم كه سلاحمان يك روزي مشكلي را براي لبناني ها بوجود آورد .

اين درحالي است كه اختلافات بين اكثريت نمايندگان پارلمان و ائتلاف جنبش امل و حزب الله درمورد بحران درهيات دولت همچنان به قوت خود باقي مانده است .

عصر روز گذشته گروهي ازاعضاي هيات دولت لبنان مشتكل از گروه وليد جنبلاط و گروههاي سياسي لبناني ازپاسخ دادن به درخواست حزب الله و امل به درمورد اتخاذ موضع رسمي دولت مبني بر اينكه مقاومت شبه نظامي نيست خودداري كردند .



علاوه بر آن طرف هاي مذكور وجريان المستقبل به رياست سعد الدين الحريري اذعان به اين درخواست را كه جزوتصميمات استراتژي و درموضع گفتگوها باشد را رد كردند و حاضر نشدند با ائتلاف شيعيان قبل ازپشنهاد راي گير در داخل هيات وزيران به توافق برسند.

علي رغم اينكه تعدادي از مسئولان طرف ها ذكر شده به رسانه هاي گروهي گفتند كه براين باورند كه اصلا مقاومت شبه نظامي نيست اما آنها خواستار تغيير بيانيه هيات وزيران كه مقاومت را مشروع مي داند نشدند.

هيات وزيران لبنان روز پنجشنبه درنشست خود درخواست حزب الله وجنبش امل را درمورد مقاومت دردستوركار خود قرار نداد.

غازي العريضي وزير اطلاع رساني لبنان دراين رابطه گفت : اين موضوع مورد بحث و بررسي هيات وزيران قرارنگرفت و اگر اين موضوع با بيانيه هيات وزيران همسو است پس چرا وزيران لبنان و امل براساس بيانيه وزيران به دولت باز نمي گردند.