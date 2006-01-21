احزاب آلماني و واكنش به سميناري برگزار نشده در ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل "يونايتدپرس" برخي سران احزاب آلمان برگزاري سمينار هولوكاست را محكوم و اعلام نموده است كه اين كنفرانس در صدد آن است تا اثبات كند اين پديده هرگز اتفاق نيافتاده است .

يونايتدپرس با اعلام اين خبر اضافه مي كند كه دولت ايران طرح اين كنفرانس را داده است و از منكرين هولوكاست دعوت كرده است تا در اين سمينار شركت كنند .

واكنش محافل غربي به اين مسئله است كه اخيرا "انجمن روزنامه نگاران مسلمان" كه سازماني غير دولتي است قصد خود را براي برگزاري سميناري در خصوص هولوكاست اعلام كرده است كه در آن، از موافقين ( كه از آنها مورخين هولوكاست ياد مي شود) و مخالفين (كه به تجديد نظرطلبان تاريخي معروف هستند) براي شركت در اين سمينار دعوت بعمل خواهد آمد .

واكنش مخالفان به اين سمينار در حالي است كه برگزاري آن هنوز در حد يك خبر رسانه اي است و هنوز حتي زمان و مكان آن نيز مشخص نشده است .

يونايتدپرس همچنين در ادامه ادعا كرد كه محافل ايراني از يك نئونازي به نام "هورست ماهلر" آلماني، و "اسرائيل شامير" روزنامه نگار و نويسنده اسرائيلي كه به آيين مسيحيت گرويده است و همچنين ديويد ايروينگ مورخ انگليسي دعوت كرده اند.

دويچه وله به نقل از مصاحبه "گرد وايسكيرچن" سخنگوي حزب سوسيال دموكراتيك آلمان با اشپيگل ، آورده است كه سياستمداران بويژه در آلمان از اين كنفرانس خشمگين شده اند و آن را يك اقدام آنتي سيميتيك(ضد يهودي) بين المللي مي دانند.

"ورنر هوير" از حزب دموكراتيك آزاد نيز به اشپيگل گفته است كه چنين نشست شك بر انگيزي آن هم در زماني كه تنش ها بر سر موضوع هسته اي ايران افزايش يافته آتش را شعله ور مي كند.

اظهارات اين نشريه آلماني در حالي است كه شامير نويسنده اسرائيلي اهل يافا بر روي وب سايت خود به اين مسئله واكنش نشان داده و اعلام كرده است كه اگر دعوت نامه اي از سوي ايران دريافت كند به دقت آن را مورد بررسي قرار خواهد داد.

گرچه نهادهاي برگزار كننده در ايران از شركت هيچ فردي در اين سمينار سخن به ميان نياورده اند اما به نظر مي رسد كه رسانه ها و سياستمدارن خارجي اين اسامي را از نامه هايي برداشته اند كه اين گروه از اظهارات محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان پيرامون بحث آزاد در خصوص هولوكاست اعلام حمايت كرده بودند.

"اسرائيل شامير"روزنامه نگار و نويسنده داستان هاي مردمي در يافا اسرائيل (اراضي اشغالي 1948) يكي از كساني بود كه درنامه خود مراتب احترام و قدرداني خود را از مردم و رهبران ايران اعلام كرده است.

شامير در نامه حمايت خود از اظهارات احمدي نژاد چنين آورده بود:"من براي مردم و رهبري ايران احترام بسياري قائل هستم ، درسال هاي 1973 و 74 در ايران بودم و مردم و كشور ايران را بسيار شرافتمند و سردمداران اسرائيل را"قاتلين خونخوار" مي دانم و در نوشته هايم عنوان كرده ام كه آنها هولوكاست را به افسانه اي تبديل كرده اند و بر همين اساس است كه با تجديد نظر طلبان در اين باره مخالفند".