رئيس سازمان تربيت بدني در گذشت مرحوم حاج اكبر طوقاني را تسليت گفت

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان تربيت بدني درمتن اين پيام آمده است: سخن گفتن از انسانهاي آزاده سخت است اما، آنها كه آزاده ميپرورانند، كلمات را ناباورانه غافلگيرمي كنند.
شهادت زيباست و دست نيافتني، او كه به آن نائل مي شود نزد پروردگار، صاحب قرب است و او كه عزيزانش را آماده رزم مي كند و شهادت عزيزانش را باور، ارجمندتر.
آنها كه مي آفرينند، پرورش ميدهند و با صفا و خلوص نيت، با اولين ندا، عزيزترين هديه الهي شان را بدون لحظه اي ترديد بي هيچ ادعا، ابراهيم گونه، تقديم رب الشهدا ميكنند. با چه كلامي ميتوان اين اخلاص را توصيف كرد.
بدين وسيله درگذشت زنده ياد، حاج اكبرطوقاني، مردي از تبار سرزمين لالهها، پدر دو شهيد، پهلوان سعيد و محمد را تسليت عرض نموده و ازخداوند منان براي آن مرحوم علو درجات و بازماندگان محترمشان صبرجزيل آرزومندم. اميد كه امانتداران صديق و ادامه دهنده مسيرسبزشان باشيم.
رئيس سازمان تربيت بدني در پيامي ضايعه درگذشت مرحوم حاج اكبرطوقاني را به جامعه ورزش كشور تسليت گفت.
به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان تربيت بدني درمتن اين پيام آمده است: سخن گفتن از انسانهاي آزاده سخت است اما، آنها كه آزاده ميپرورانند، كلمات را ناباورانه غافلگيرمي كنند.
نظر شما