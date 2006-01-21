رئيس سازمان تربيت بدني در گذشت مرحوم حاج اكبر طوقاني را تسليت گفت

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان تربيت بدني درمتن اين پيام آمده است: سخن گفتن از انسانهاي آزاده سخت است اما، آنها كه آزاده مي‏پرورانند، كلمات را ناباورانه غافلگيرمي كنند.

شهادت زيباست و دست نيافتني، او كه به آن نائل مي شود نزد پروردگار، صاحب قرب است و او كه عزيزانش را آماده رزم مي كند و شهادت عزيزانش را باور، ارجمندتر.

آنها كه مي آفرينند، پرورش مي‏دهند و با صفا و خلوص نيت، با اولين ندا، عزيزترين هديه الهي شان را بدون لحظه اي ترديد بي هيچ ادعا، ابراهيم گونه، تقديم رب الشهدا مي‏كنند. با چه كلامي مي‏توان اين اخلاص را توصيف كرد.

بدين وسيله درگذشت زنده ياد، حاج اكبرطوقاني، مردي از تبار سرزمين لاله‏ها، پدر دو شهيد، پهلوان سعيد و محمد را تسليت عرض نموده و ازخداوند منان براي آن مرحوم علو درجات و بازماندگان محترمشان صبرجزيل آرزومندم. اميد كه امانتداران صديق و ادامه دهنده مسيرسبزشان باشيم.