حماس موجوديت اسرائيل را به رسميت مي شناسد

به گزارش خبرگزاري مهر، ابوالغيط كه دولت وي روابط قدرتمندي با حماس و ديگر مبارزان فلسطيني در سال گذشته برقرار كرد، افزود: پيوستن حماس به روند مسالمت آميز در مناطق فلسطيني به تغيير بنيادين در انديشه و رويكرد آن منجر خواهد شد.



حماس كه خواهان تشكيل دولت اسلامي در تمام مناطق تاريخي فلسطين به جاي رژيم اسرائيل است، براي اولين بار در انتخابات قانونگذاري فلسطين كه 25 ژانويه(5بهمن) برگزار مي شود،شركت مي كند.



ابوالغيط در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت : " اطمينان دارم كه حماس موجوديت اسرائيل را شناسايي مي كند و قادر است با انديشه گفتگو با اسرائيل همزيستي نشان دهد."



وي گفت : " هيچ نيازي به تداوم فريبكاري در اين زمينه نيست به ويژه اينكه حماس پيش از اين آتش بس با اسرائيل را به منظور گفتگو پذيرفت و من سئوال مي كنم كه آيا اين آتش بس با شبح همراه بود."



اين در حالي است كه مشير المصري از سخنگويان حماس گفته است كه حماس تاكيد مي كند مسئله شناسايي وجود اسرائيل در دستور كار اين جنبش قرار ندارد، و مواضع حماس را رهبران و سخنگويان آن بيان مي كنند.



المصري به رويترز گفت : ملت ما قادر است تا معادله جديدي را درباره مناقشه با دشمن صهيونيستي پس از شكست روند مسالمت آميز از طريق در پيش رفتن فعاليت سياسي و عمليات مقاومت تحميل كنند.



وي افزود: " جهان با حماس به عنوان بخشي اصيل از ملت فلسطين تعامل خواهد كرد، فعاليت سياسي و مقاومت دو جز به هم پيوسته است و نمي توان آنها را از هم جدا كرد."



مصر فوريه سال گذشته در متقاعد كردن حماس، جهاد اسلامي و ديگر گروهها در موافقت مشروط با توقف عمليات ضد اسرائيلي تا پايان سال 2005 نقش ايفا كرد و حماس پايبندي بيشتري را نسبت به بسياري از گروههاي ديگر فلسطيني به آن نشان داد.



وزير امور خارجه مصر گفت : " حماس كه در چارچوب سياسي از طريق فعاليت پارلماني تلاش مي كند كاملا از حماسي كه مبارزات مسلحانه را اتخاذ كرده، تفاوت مي ند.



وي افزود: بار ديگر بر اين باوريم كه پيوستن حماس به روند سياسي منجر به تغييرات بنيادين در انديشه وخاستگاه آن مي شود.



ابوالغيط درباره تهديد آمريكا و اروپا به قطع كمكهاي خود به تشكيلات خودگردان در صورت پيروزي حماس در انتخابات گفت : انتخابات بايد بدون دخالت برگزار شود.



اين در حالي است كه سخنگوي حماس هفته گذشته گفته بود كه اين جنبش با هيچ بحث و بررسي درباره مسئله خلع سلاح موافقت نخواهد كرد و به مقاومت بر ضد اشغالگري پايبند خواهد بود.

امروز هم يك رهبر برجسته جنبش حماس بر ادامه مقاومت در كنار فعاليت سياسي تاكيد كرد.