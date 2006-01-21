مسعود زريبافان : بر طبق قانون شوراها عضويت در شوراي شهر شغل محسوب نمي شود // ماهانه70 ساعت در شوراي شهر هستم// براي فعاليت در شورا حقوقي دريافت نمي كنم

مسعود زريبافان در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" اظهار داشت : بر طبق ماده 14 قانون شوراها ، عضويت در شوراي شهر افتخاري بوده و شغل محسوب نمي شود.

دبير هيات دولت تاكيد كرد : البته ملاك ما هميشه قانون است و اگر موضوع ممنوعيت دوشغله بودن اعضاي شوراي شهر به تصويب شوراي نگهبان برسد به قانون عمل مي كنيم و به چيزي جز اجراي آن نمي انديشيم.

وي با اشاره به عضويت افتخاري اعضاي شوراي شهر گفت : ما براي فعاليت در شورا حقوقي دريافت نمي كنيم و هدف ما حل مشكلات و كمك به شهروندان بوده است.

زريبافان در خصوص اين مسئله كه آيا فعاليت همزمان در شوراي شهر و دولت موجب تداخل فعاليت ها و ساعات كاري نمي شود ، گفت : در طول هر ماه ، بيش از 400 ساعت مشغول فعاليت هستم كه نزديك به 70 ساعت آن در شوراي شهر است و باقي آن را به فعاليت هاي خود در دولت اختصاص مي دهم.

به گزارش مهر ، دبير هيات دولت تاكيد كرد: علت اين فعاليت ها آن است كه بتوانيم هر چه بيشتر مشكلات مردم را حل كنيم.

وي در پايان در خصوص علت سفرهاي استاني رييس جمهور نيز ضمن تشكر از استقبال گسترده مردم از رييس جمهور خاطر نشان كرد : سفرهاي استاني براي آشنايي هر چه بهتر دولت با مشكلات و استعدادهاي استان هاست تا با تصويب موارد لازم به پيشرفت همه جانبه كشور كمك شود.