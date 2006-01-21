آتش نشاني در مهار حوادث غير مترقبه ناتوان است

محمد سميعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي "مهر" با اشاره به توانمنديهاي اين سازمان در مواجه با حوادث بزرگ و غير مترقبه افزود: البته در هيچ كجاي جهان نيروهاي آتش نشان در مواقع بروز بحرانهاي بزرگ به هيچ وجه به تنهايي قادر به اطفاي حريق هاي وسيع نيستند.

وي ادامه داد: سازمان آتش نشاني شهر تهران نيز هم اكنون داراي 74 ايستگاه حريق ، 13 ايستگاه نجات ، يك ايستگاه ويژه هوايي و 5 ايستگاه پشتيباني است . به عبارت بهتر با اين امكانات در زمان وقوع حوادث غير مترقبه تنها قادر به انجام 74 عمليات حريق و 13عمليات نجات هستيم در حالي كه اين تعداد عمليات در چنين شرايطي بسيار ناچيز محسوب مي شود. البته تمام اين امكانات در آن واحد قابل دسترس و آماده براي عمليات است.

معاون عمليات سازمان آتش نشاني تهران با تاكيد بر فرسوده و ناكارآمد بودن مراكز آتش نشاني مستقر در برخي از مناطق نظامي و نهادهاي ديگر اظهار داشت: امكانات اين سازمانها اغلب قديمي ، فرسوده و ناچيز است . به همين دليل در بسياري از موارد آتش نشانان اين مراكز وقتي از اطفاي حريق نا اميد مي شوند با آتش نشاني تهران تماس مي گيرند و ما زماني مي رسيم كه ديگر كار از كار گذشته است.

سميعي افزود: بر اساس آيين نامه هاي موجود ما نمي توانيم مراكز آتش نشاني اين سازمانها را هدايت و كنترل كنيم ، چرا كه آنها خود به طور مستقل عمل مي كنند. تنها كاري كه ما مي توانيم انجام دهيم برگزاري كلاسهاي آموزشي براي ماموران اين سازمانها است و طراحي دستورالعمل هاي ايمني و آموزش براي آنها در صورت درخواست مديران آنها است كه اكثر مواقع نيز مورد بي توجهي قرار مي گيرد.

وي در پايان يادآور شد: متاسفانه هيچ گزارش دقيقي از وضعيت اين گونه از آتش نشاني ها نداريم ، چرا كه در بسياري از مراكز به ماموران سازمان آتش نشاني حتي اجازه بازديد نمي دهند.