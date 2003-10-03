آثار موسيقي محلي اروپا اجرا مي شود

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " ، " خارا "، گروه موسيقي اسپانيا، كه با گيتار فلامنگو به اجراي موسيقي مي پردازد، شامل يك نوازنده گيتار و يك خواننده است كه موسيقي " آندلس " را اجرا مي كند . در اين موسيقي كه ريشه در هفت قرن حضوراسلام در اسپانيا دارد ، مي توان به نواهاي نيايش مسلمانان گوش فرا داد.

گروه زهي ايتاليا "لاسكالا" كه در روزهاي 24 و 27 مهرماه به اجراي قطعات موسيقي مي پردازد، شاهكارهاي دوران باروك و همچنين موسيقي كلاسيك ايتاليا را مي نوازد. اين گروه 8 نوازنده دارد.

گروه موسيقي فنلاند، " آرسانن سوسيتايوال "، كه در روزهاي 25 و 26 مهرماه به اجراي برنامه مي پردازد، دو نفره است و متشكل است از يك خواننده اپرا و يك نوازنده پيانو. اين گروه آثاري را از اساتيد موسيقي فنلاند و موسيقي روسيه به اجرا در مي آورند.

گروه 5 نفره موسيقي اتريش " اوني كورن" ، موسيقي مدرن و موسيقي نواحي شمالي اتريش را در روزهاي 28 و 29 مهرماه مي نوازد.

جشنواره موسيقي اتحاديه اروپا از 23 مهرماه تا 2 آبان ماه در تلار وحدت از سوي اتحاديه اروپا برگزار مي شود.