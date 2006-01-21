لزوم رفع تعليق از توانمندي حقوقي ايران

در خصوص انگيزه مخالفت البرادعي ؛ ابتدا مي توان نگاهي بدبينانه و سپس خوشبينانه داشت. از ديدگاه بدبينانه، مدير كل آژانس با توجه به اساسنامه آژانس و نيز آئين نامه شوراي حكام اساسا مي توانست در خواست جلسه فوق العاده را نپذيرد. چون بر طبق نتايج كليه بازرسي ها، اولا ايران هرگز به سمت سلاح هسته اي منحرف نشده و ثانيا، تمام فعاليتهاي از تعليق در آمده اش در محدوده تحقيقاتي، صلح آميز و همراه با نظارت آژانس است. از ديدگاه خوشبينانه هم، مي توان گفت البرادعي سعي دارد نشان دهد كه آژانس در يك مسير فني و حقوقي – و نه سياسي – روابط خود با ايران را تنظيم مي كند.

اما صرفنظر از دو ديدگاه فوق، بايد گفت مدير كل آژانس منطقا چاره اي جز اين مخالفت نداشته است. چون گزارشات آژانس بر اساس نتايج بازرسي ها تنظيم مي شود و بازرسي ها نيز براساس جداول زماني توافق شده بين آژانس و ايران تهيه مي گردند. لذا منطق فني در رژيم بازرسي امكان ارائه گزارش در موعد زودتر را نمي دهد.

از سوي ديگر اين پرسش هم مطرح است كه آيا اين مخالفت البرادعي تاثيري هم بر نشست اضطراري 13 بهمن ماه دارد يا خير؟

در اين مورد بايد گفت ، اساسا درخواست تشكيل نشست فوق العاده، اقدام انفعالي غرب در برابر گامي بود كه ايران در زمينه تحقيقات پيش رو گذاشت. از سوي ديگر اين درخواست براي تحميل يك اتمسفر سياسي بر نشست 6 مارس (15 اسفند) آينده و تحت فشار قرار دادن مدير كل براي تاثيرپذيري از ملاحظات سياسي در تنظيم گزارش فني است كه مبناي قطعنامه احتمالي آن هنگام خواهد بود. اين مهم از آنجا ناشي مي شود كه هم به لحاظ عدم طرح هرگونه ابهام جدي در آخرين گزارش البرادعي (18 نوامبر) و هم به لحاظ تغيير تركيب شوراي حكام و تقويت عددي مخالفان آمريكا، افزدون فشار بيشتر سياسي به البرادعي از سوي آمريكا و سه كشور اروپايي ( به عنوان بانيان قطعنامه احتمالي نشست اسفندماه آينده) توجيه پذير است.

البته ما تجربه يك نشست اضطراري ديگر را هم در آگوست گذشته داريم. بعد از اينكه ايران با نظارت آژانس و در پي ناديده گرفتن حقوق خود از سوي اروپا، فعاليت سايت UCF اصفهان را آغاز كرد، در نشست اضطراري از البرادعي خواسته شد تا براي نشست عادي سپتامبر (شهريور گذشته) گزارش كاملي از تاريخچه فعاليتهاي هسته اي ايران بدهد!

و آن زمان ديديم كه فشار سياسي نشست اضطراري بر البرادعي كارگر شد و چنانچه بعدا از سوي منابع رسمي آژانس هم تاييد شد، بندهاي 49 و 50 به گزارش 3 سپتامبر البرادعي اضافه شد. بندهايي كه بر خلاف ساير بخش هاي گزارش كه حاوي از همكاري كامل ايران و عدم انحراف به مقاصد نظامي بود، تاييد صلح آميز بودن فعاليت هاي ايران را منوط به وضع استانداردي دوگانه و اختياراتي حتي فراتر از پروتكل الحاقي مي كرد!

موضوعي كه بدرستي نشان مي داد، اگر مدير كل آژانس وظيفه اش طبق اساسنامه و NPT عدم انحراف و كنترل فعاليت هاي هسته اي كشورهاست، بنا به فشارهاي وارده روزنه اي را براي سرك كشيدن و استخراج ساير اطلاعات محرمانه ايران را زمينه سازي كرده است. ديديم كه بندهاي 49 و 50 گزارش 3 سپتامبر البرادعي دقيقا در قطعنامه شوراي حكام در 24 سپتامبر مورد استفاده هم قرار گرفت.

متعاقب اين مساله و تصويب غير حقوقي ترين و بي نظير ترين قطعنامه آژانس در 24 سپتامبر ، بلافاصله آمريكا با تنفيذ حكم مدير كلي البرادعي براي يك دوره 5 ساله ديگر در نشست مجمع عمومي آژانس كه چند روز بعد از قطعنامه 24 سپتامبر برگزار شد موافقت نمود.

تجربه سپتامبر به ما مي آموزد كه بايد برنامه ريزي هاي خود را بدبينانه تنظيم كنيم. اينك ايران به دقت بايد تحولات صحنه را پيگيري كند و ملاحظات لازم را در بخش بازرسي و تعامل نزديك با بدنه، دبيرخانه و مدير كل آژانس تا گزارش مارس آينده اعمال نمايد. ايران بارها اعلام كرده كه به صلاحيت آژانس بين المللي انرژي اتمي اطمينان دارد، به شرط اينكه اين نهاد داوري بين المللي به جاي تمناي سياسي قدرتها، مقررات بين المللي و معاهدات را سرلوحه كار خود قرار دهد.

بي ترديد ايران مي تواند و بايد آماده باشد تا از مرحله فعلي به بعد در برابر هر درخواست فارغ از چارچوب حقوقي شوراي حكام عليه فعاليتهاي صلح آميز هسته اي خود به موجب حقي كه مطابق ماده 17 پادمان جامع 214 دارد، مراتب را به صورت شكايت به مراجع و ديوان داوري بين المللي منعكس و پيگيري كند. ما گره از تعليق فعاليتهاي فني اندك اندك باز كرده ايم ، اما ساختار عصبي توانمندي حقوقي ما گويا هنوز لازم نديده تا از تعليق در آيد!