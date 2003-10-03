10 درصد بودجه سازمان ايرانگردي به بخش آموزش اختصاص دارد

مرتضي احمدي درگفتگو با خبرنگار" اجتماعي" مهر با بيان اين مطلب گفت: اعتبارات جاري امسال دربخش آموزش حدود 700 ميليون تومان است وهمچنين اعتبارات عمراني نيز دراستانها تحت عنوان فصل گردشگري براي درست شدن زيرساختها به بودجه جاري افزوده مي شود.

وي درادامه درباره كافي نبودن آموزشهاي دوره هايي مانند آموزش راهنمايان تور افزود: هريك از مباحثي كه در دوره هاي 6 ماهه مطرح مي شود بسيار گسترده و يك رشته جداگانه اي است وقطعا نمي تواند براي آنها كافي باشد ، اما با توجه به زمان محدود و بودجه اي كه وجود دارد آموزشهاي بيشتري امكان پذير نيست ودرهيچ جاي دنيا نيزمرسوم نيست .

احمدي خاطر نشان كرد: تمام راهنمايان داراي مدارك دانشگاهي هستند ودراينجا فقط با يكسري فنون تورگرداني آشنا مي شوند وبراي مهارت بيشتربايد چندين كار تور انجام دهند واگر ما بخواهيم اينها را الزامي كنيم وتورهاي عملي بيشتري بگذاريم مستلزم هزينه هاي زيادتري است وامكان اجرايي آن فراهم نخواهد شد ، بنابراين آموزشها براي حداقل رفع نيازدربرنامه گنجانده شده است.

مديركل آموزش سازمان ايرانگردي وجهانگردي با اشاره به كمبود بودجه سازمان تاكيد كرد: تمام مشكل صنعت جهانگردي ، كمبود بودجه نيست بلكه اين صنعت نياز به منابع مختلفي دارد وهمچنين سياستگذاري كلي وتصميم گيري درسطح عالي مي تواند به توسعه اين صنعت منجرشود وتبلور آن بايد دربرنامه چهارم توسعه خودش را نشان دهد.

وي گفت: براساس ماده اي دربرنامه چهارم توسعه كه توسط سازمان ايرانگردي پيشنهاد شده ، دولت موظف مي شود دربخش توسعه زير ساختها ، ترويج فرهنگ وتسهيلات جهانگردي وهمچنين دربخشهاي تبليغات ، بازاريابي ، آموزش وتحقيقات برنامه ريزي اساسي انجام دهد.

وي تصريح كرد: يكي از مشكلاتي كه در بخش مالي وجود دارد مكانيزم بسيار وحشتناك بوروكراسي حاكم است كه اجراي برنامه را دراين بخش دچار مشكل مي كند وسازمان مديريت وبرنامه ريزي بايد فكري دراين رابطه بكند و مشكلي كه درتمام بخشها وجود دارد اين است كه در6 ماهه اول سال اعتبارات تخصيص يافته ، ارائه نمي شود ودرصورت ارايه شدن نيز مكانيزمهاي داخلي بخشهاي اداري ، مالي وزارتخانه ها وسازمانها امكان استفاده را فراهم نمي كند و6 ماهه دوم نيزبه دليل مسايل بوروكراسي درنظام اداري مالي اجراي آن مشكل است.احمدي افزود: ضوابط موجود بايد شفاف وسهل باشد تا به درستي رعايت واجرا شود و طوري نباشد كه نشود هيچ برنامه اي را اجرا كرد.