اسرائيل مذاكره با حماس را به خلع سلاح اين جنبش مشروط كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه سعودي الوطن،شيمون پرزعضو حزب كاديماي آريل شارون نخست وزير اسرائيل كه همچنان در بيمارستان هداسا به علت سكته مغزي بستري است، در گفتگو با راديو اسرائيل ادعا كرد : اولويت اين حزب پس از انتخابات اسرائيل، آغاز مذاكرات صلح با فلسطينيان و ترسيم مرزهاي اسرائيل است .

اين دومين مقام رژيم صهيونيستي است كه آمادگي اسرائيل را براي مذاكره با جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) اعلام مي كند ، رئيس رژيم صهيونيستي پيشتر گفته بود اگر جنبش حماس موجوديت اسرائيل را در سرزمين هاي اشغالي به رسميت بشناسد، ما حاضريم با اين جنبش گفتگو كنيم.



"موشه كاتساف" رئيس رژيم صهيونيستي افزود: چنانچه جنبش حماس از موضع خود براي نابودي اسرائيل صرف نظر كند، امكان اينكه يك روزي اسرائيل به گفتگو با اين جنبش بنشيند، وجود دارد.

اما اظهارات پرز و كاتساوبا موضع اخير ايهود اولمرت جانشين موقت شارون مغايرت دارد، زيرا اولمرت از اتحاديه اروپا خواسته تشكيلات خودگردان فلسطين را براي خلع سلاح جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس ) تحت فشار قرار دهد.

اين درحالي است كه احمد ابوالغيط وزير امور خارجه مصر امروز مدعي شد كه "جنبش حماس اسرائيل را شناسايي مي كند و در راه مذاكره با اسرائيل گام برمي دارد."



ابوالغيط كه دولت وي روابط قدرتمندي با حماس و ديگر مبارزان فلسطيني در سال گذشته برقرار كرد، افزود: پيوستن حماس به روند مسالمت آميز در مناطق فلسطيني به تغيير بنيادين در انديشه و رويكرد آن منجر خواهد شد.

حماس كه خواهان تشكيل دولت اسلامي در تمام مناطق تاريخي فلسطين به جاي رژيم اسرائيل است، براي اولين بار در انتخابات قانونگذاري فلسطين كه 25 ژانويه(5بهمن) برگزار مي شود،شركت مي كند.

ابوالغيط در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت : " اطمينان دارم كه حماس موجوديت اسرائيل را شناسايي مي كند و قادر است با انديشه گفتگو با اسرائيل همزيستي نشان دهد."

اما اسماعيل هنيه از مسئولان جنبش حماس با رد به رسميت شناختن موجوديت اسرائيل در اراضي اشغالي تاكيد كرد كه اين جنبش علاوه بر كار سياسي به مقاومت خود عليه اشغالگران صهيونيست ادامه مي دهد.

رژيم صهيونيستي ازپيروزي احتمالي جنبش حماس در انتخابات پارلماني فلسطين در25 ژانويه(5 بهمن) در هراس است، زيرا اين جنبش از محبوبيت فراواني درميان مردم فلسطين برخوردار است و همچنان حاضر نشده موجوديت اسرائيل را در سرزمين هاي اشغالي به رسميت بشناسد.