واگذاري سهام عدالت به اقشار محروم از دهه فجر آغاز مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، محمد حسين زارع ، در خصوص برنامه هاي ستاد دهه فجر گفت: 32 كميته به مناسبت ايام الله دهه فجر در شهر تهران، 870 كميته در 29 استان ديگر، 12 هزار و 474 كميته در 594 شهرستان كشور تشكيل شده است.

وي افزود: همچنين 6 هزار ستاد روستايي و عشايري، 150 ستاد بين المللي و 350 هزار ستاد مردمي شامل اصناف، كارخانجات، پايگاههاي بسيج، مدارس، نهادها، و سازمانهاي غير دولتي اقداماتي گسترده اي را به منظور برگزاري هرچه باشكوهتر مراسم دهه فجر انجام خواهند داد.

رئيس ستاد مركزي دهه فجر با اشاره به تحرك واداشتن دستگاههاي اجرايي كشور براي تطبيق فعاليتها و مقاصد فرهنگي مراسم دهه فجر با معيارهاي سند چشم انداز 20 ساله گفت: نگاه محتوايي به اهداف، آرمانها و ارزشهاي نهفته در بطن نهضت حسيني (ع) و انقلاب خميني، شناسايي ظرفيتهاي موجود با طرح ميزان تاسي انقلاب اسلامي از نهضت عاشورا، غبارزدايي از پاره اي دستاوردهاي عظيم انقلاب و افزايش آگاهي عمومي نسبت به ماهيت انقلاب اسلامي از مهم ترين اهداف و اولويتهاي اجراي مراسم دهه فجر سال جاري است.

وي در خصوص برنامه هاي دهه فجر اظهار داشت: برگزاري مراسم ازدواج 30 هزار زوج دانشجو توسط دفتر نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها در طول دهه استقبال از فجر، بهره برداري از پروژه هاي عمراني، صنعتي، فرهنگي، درماني و خدماتي، ارائه رايگان خدمات توانبخشي و پزشكي و مددكار در روستاها و مناطق محروم كشور و برگزاري نخستين جشنواره زنان فيلم ساز در تهران و كيش از جمله فعاليتهاي ستاد دهه فجر است.

زارع تصريح كرد: همچنين آغاز اولين مرحله واگذاري سهام عدالت به اقشار محروم و كم درآمد كشور، برگزاري سيزدهمين دوره جهاني كتاب سال ايران با بررسي 830 اثر و بيست و سومين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران و نيز برگزاري سومين همايش ملي زن، انقلاب اسلامي و هويت بازيافته از برنامه هاي ديگر اين دهه است.