استاد دانشگاه آمريكايي و يهودي در گفتگو با مهر : سازمان هاي صهيونيستي با هولوكاست تجارت مي كنند/ آنتي سميتيزم چماقي براي سركوب منتقدين عملكرد اسرائيل و فلسطينيان است

به گزارش خبرگزاري مهر، واژه هولوكاست كه از آن به "يهود سوزي" هم تعبير مي شود ، مدتهاست در سايه القائات واقدامات خشونت آميزصهيونيستها تبديل به پديده اي شده است كه انتقاد از آن جرات و شهامت بي نظيري را مي طلبد و اين انتقاد چه از سوي مخالفين غير يهودي و چه ازسوي خود يهوديان- كه به تعبير صهيونيستها يهوديان بيزار ازخودناميده مي شوند - صورت گيرد ، پيامدهاي ناگوار براي منتقدان، به همراه خواهد داشت و هرگزاز سوي صهيونيسم و مكتب هالاخاه (قوانين شرعي اسرائيل) بخشوده نخواهد شد.

با اين وجود هولوكاست در چند دهه گذشته نام منتقديني ازطيف هاي گوناگون را با خود همراه داشته است و اين شامل افرادي از يهودياني كه انصاف را پيشه كرده و تحقيقات علمي براي روشن شدن حقايق تاريخي را به بازيهاي سياسي ترجيح دادند، نيز شده است.

"نورمن فينكل استاين"(Norman Finkelstein)استاد يهودي دانشگاه"دي پال" درشيكاگو و نويسنده كتاب "صنعت هولوكاست "(Holocaust Industry) يكي از منتقدين يهودي هولوكاست است.

گرچه وي اصل هولوكاست را زير سؤال نمي برد، اما در كتاب خود مي نويسد : توسل به هولوكاست وسيله اي براي غير مشروع جلوه دادن انتقاد از يهوديان است و يهوديان آمريكا و اسرائيل، با استفاده از بي گناه جلوه دادن كامل يهوديان و همچنين تعصب و باورهولوكاست، خود را از انتقاد مشروع ، مصون نگاه مي دارند.

وي در كتاب خود كه در دو نوبت به فارسي نيز برگردان شده است، مسائلي را مطرح كرده است كه سبب واكنش تند يهوديان آمريكا و سراسر جهان گرديد.

فينكل استاين درتشريح بيشترنظرات علمي خود در گفتگويي با خبرنگار بين الملل "مهر" گفت : من در كتاب خود بحث كردم كه نخبگان يهودي در آمريكا هولوكاست را به عنوان اسلحه اي براي به دست آوردن امتيازات مالي و سياسي مورد بهره برداري قرار مي دهند.

وي درادامه تصريح نمود : به ويژه اين افراد ازهولوكاست به عنوان چماق استفاده مي كنند تا بدين ترتيب بتوانند انتقادهايي را كه از اسرائيل و همچنين نقدهايي كه به دريافت غرامت هولوكاست از اروپا صورت مي گيرد، سركوب كنند.

اظهارات اين استاد دانشگاه يهودي درباره استفاده ابزاري ازهولوكاست بدست سران رژيم صهيونيستي درحالي صورت مي گيرد كه والدين خود وي اززندانيان اردوگاههاي كاراجباري نازي ها بوده اند و وي اعلام كرده كه هرگز ازمقامات سازمان هاي صهيونيستي غرامتي كه بابت بازماندگان وقربانيان اردوگاهها دريافت كرده اند، حتي چند سنت هم به آنها تعلق نگرفته است.

وي در اين رابطه كه علت مخالفتش با دريافت غرامت از سوي بازماندگان چيست؟ به خبرنگار "مهر" گفت : اين مسئله درست نيست كه گفته شود من مخالف دريافت غرامت از سوي بازماندگان هستم . درحقيقت من براي دريافت غرامت مادرم مبارزه كردم، من مخالف اخاذي از غرامت بازماندگان و آن هم به بهانه هاي كاذب هستم (براي مثال ادعاهايي كه عليه بانك هاي سوئيس صورت گرفته و بي معني هستند)، و من مخالف سازمان هاي يهودي هستم كه تظاهرو وانمود مي كنند كه به نام بازماندگان هولوكاست صحبت مي كنند و آن وقت پول ها را براي خودشان نگه مي دارند و بازماندگان هرگز يك 10 سنتي هم از آن دريافت نكرده اند.

اظهارات اين كارشناس ديدگاهها و نظرات ديگر كارشناسان و منتقدين هولوكاست را كه بر اين باورند در واقع اين پديده به عنوان يك تجارت است كه بخش اعظمي از هزينه هاي اسرائيل را كه سازمان هاي يهودي با دريافت غرامت به نام بازماندگان دريافت مي كنند، تاييد مي كند.



با توجه به سياستهاي به اجراء درآمده سردمداران رزژيم صهيونيستي چنين اظهاراتي قطعاً ازسوي محافل صهيونيستي واسرائيل به عنوان اقدامي يهود ستيزانه(آنتي سيميتيك) تلقي مي شود. سازمان هاي صهيونيستي براي از بين بردن انتقاد عليه اسرائيل و سياست هاي آن، اين برچسب را به مخالفين مي زنند و فينكل استاين خود يكي از قربانيان اين اتهام به شمار مي رود.

به گزارش " مهر"، وي همچنين براي تبيين موضوع آنتي سيميتيزم اقدام به نوشتن كتابي تحت عنوان"فراتر از جرات"(beyond the chutzpah) نمود وگرچه اين كتاب درايران هنوز به فارسي برگردان نشده است، اما موضوع آن كاملاً روشن و هدف كتاب عيان است.

استاين دركتاب اخيرخود به طور مشخص درباره آنتي سيميتيزم و سوء استفاده تاريخي بحث مي كند كه درطول تاريخ دستاويزي براي اسرائيلي ها بوده است.

وي در پاسخ به اين سؤال مهر كه جنابعالي در كتاب چه تعريفي از اين پديده كه امروزه وسيله اي براي سركوب مخالفين شده است ارائه داده ايد، مي گويد كه من تعريفي از آنتي سيميتيزم نمي كنم.

استاين اظهار داشت : در كتاب گفته ام آنچه كه اكنون آنتي سيميتيزم ناميده مي شود در واقع وسيله اي براي مشروعيت بخشيدن به سياست هاي اسرائيل درقبال فلسطينيان است و اينكه اتهام آنتي سيميتيزم صرفاً براي نازي ناميدن ديگران وبه سكوت واداشتن منتقدين از اسرائيل مورد بهره برداري قرار مي گيرد."