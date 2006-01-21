كشته و زخمي شدن 16 عراقي / زخمي شدن 5 محافظ جلال طالباني

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، منابع امنيتي عراق ازكشته شدن 8 عراقي و زخمي شدن 8 تن ديگر در حملات پراكنده در اين كشور خبر داد.

منبع پليس عراق در شهر بعقوبه گفت: بر اثرانفجار يك دستگاه خودروي بمب گذاري شده در اين شهر سه تن از عناصر پليس كشته و سه تن ديگر نيز زخمي شدند.اين انفجار در مقابل ايست بازرسي پليس در بخش شرقي شهر بعقوبه روي داد و خساراتي را برجاي گذاشت .

دربغداد هم يك دستگاه خودروي بمب گذاري شده منفجر شد كه طي آن يك شهروند عراقي كشته و 5 تن ديگر نيز مجروح شدند؛ اين انفجار در منطقه اي پرجمعيت درمنطقه الشعب واقع در شمال بغداد رخ داد.



درشهر تكريت چهار عراقي از جمله دو نظامي و يك نوجوان و يك مهندس كه براي نيروهاي آمريكايي كار مي كرد، بدست مهاجمان مسلح كشته شدند.

يك منبع نظامي ارتش آمريكا هم اعلام كرد: شورشيان عراقي همزمان با اعلام نتايج انتخابات پارلماني حملات هدفمندي را عليه پايگاه نيروهاي آمريكايي در شهر رمادي انجام دادند.

اين منبع با صدور بيانيه اي اعلام كرد : در اين حملات از سلاح هاي سبك و گلوله خمپاره استفاده شد، اما اين حمله با اعلام نتايج نهايي انتخابات پارلماني عراق همزمان بود.

به گفته منبع نظامي آمريكا، اين حملات چند ساعتي ادامه داشت و نيروهاي آمريكايي براي دفع حمله ازنيروي هوايي و توپخانه كمك گرفتند و مواضع مهاجمان را به زير آتش سلاحهاي خود قرار دادند.

يك منبع پليس عراق از زخمي شدن 5 تن از محافظان جلال طالباني رئيس جمهوري عراق بر اثر انفجار بمب دست ساز در شماب بغداد خبر داد؛ اين منبع به جزئيات بيشتري از اين حادثه اشاره نكرد.