اعتراض مشرف به حملات هوايي آمريكا به مناطقي در پاكستان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان امروز گفت كه حملات هوايي جنگنده هاي آمريكايي به مناطقي در پاكستان بر روابط دوجانبه ميان دو كشور تاثير منفي مي گذارد.



منابع آگاه به خبرگزاري كويت اعلام كردند كه مشرف مراتب اعتراض كشورش را به حملات هوايي جنگنده هاي آمريكايي به نيكولاس برنز معاون وزير امور خارجه آمريكا كه شب گذشته وارد اسلام آباد شد، رساند.



جنگنده هاي آمريكايي هفته گذشته به مناطق قبيله نشين پاكستان حمله كرد كه اين حمله به كشته شدن 18 غيرنظامي ازجمله چند زن و كودك منجر شد.



در نشست مشرف و برنز، روابط دوجانبه، مسئله دمكراسي، بحث توسعه هسته اي، و كمكهاي پاكستان به زلزله زدگان زمين لرزه ويرانگر اخير كه 8 اكتبر (16 مهر) منطقه كشمير پاكستان را به ويرانه تبديل كرد، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



مشرف به معاون رايس تاكيد كرد كه فرماندهي وي بر ارتش پاكستان هرگز بر مسئله گسترش دمكراسي در پاكستان تاثير نخواهد گذاشت.



در ديدار مشرف و برنز آخرين روند مذاكرات صلح هند و پاكستان مورد بررسي قرار گرفت.



در پي حملات جنگنده هاي آمريكايي ، قبايل پاكستاني ، دفاتر امداد رساني آمريكا را به آتش كشيدند؛ حدود 5 هزار تن در استاديومي در نزديكي شهر خار، واقع منطقه قبيله اي باجور در نزديكي روستاي دامادولا (روز گذشته از سوي آمريكا مورد حمله قرار گرفت )، گردهم آمدند .

پس از اين گردهمايي ، برخي از تظاهركنندگان دفاتر بازسازي و يك سازمان غير دولتي را كه بودجه آن از سوي آژانس توسعه بين المللي آمريكا تامين مي شود به آتش كشيدند .

اعضاي قبايل پاكستاني كه در اين تظاهرات شركت داشتند ، شعارهايي مانند،" دوست آمريكايي ها ، خائن است " و "ما عليه متجاوزين جهاد خواهيم كرد.



در واكنش به اين حمله، شبكه العربيه از فراخواني سفير آمريكا در اسلام آباد به وزارت امور خارجه پاكستان خبر داده بود.

