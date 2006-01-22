كمك 2 ميليون دلاري آمريكا به تشكيلات خودگردان فلسطين براي مقابله با محبوبيت حماس

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست،اين در حالي است كه تشكيلات خودگردان با رقيب سرسختي به نام جنبش اسلامي حماس روبروست.

بر پايه اين گزارش تقريبا 2 ميليون دلار از سوي آژانس توسعه بين المللي آمريكا به اين امر اختصاص داده شده است.

اين طرح توسط افسر نيروهاي ويژه ارتش آمريكا طراحي شده كه در پروژه هاي ايجاد دموكراسي پس از جنگ در افغانستان فعاليت داشته است.

مقامات آمريكايي و فلسطيني مي گويند كه آنها نگران هستند كه انتخابات روز چهارشنبه ( 5 بهمن) به نفع جنبش حماس تمام شود.

حماس كه با نام جنبش مقاومت اسلامي شناخته شده است، در حال جنگ با رژيم اشغالگر اسرائيل است و شايستگي و تلاشهاي آن در جهت تامين سرويسهاي اجتماعي آن را به يك رقيب سر سخت براي جنبش فتح تبديل كرده است.

اعضاي جنبش فتح تشكيلات خودگردان را اداره مي كنند، فتح بزرگترين حزب در سرزمينهاي اشغالي فلسطين محسوب مي شود.

بودجه 2 ميليون دلاري آمريكا كمي بيشتر از هزينه اي است كه هر حزب فلسطيني تا روز انتخابات خرج خواهد كرد؛ مشاور مطبوعاتي حماس گفت كه اين جنبش تا روز انتخابات كمتر از 1 ميليون دلار رابراي مبارزه انتخاباتي خود هزينه خواهد كرد.

از سوي ديگر كميته اتنتخابات فلسطين اعلام كرد كه حدود نيمي از نيروهاي امنيتي چند روز زودتر از موعد رسمي انتخابات پارلماني (چهارشنبه) آراي خود را به صندوقهاي راي انداختند.

كميته انتخابات متشكل از 9 عضو است كه سازماندهي و برگزاري انتخابات پارلماني آتي را برعهده دارد.

بر اساس آمار اين كميته، يك ميليون و 300 هزار فلسطيني واجد شرايط دادن راي مي توانند در انتخابات چهارشنبه(5 بهمن) شركت كنند تا بتوانند از ميان نامزدهاي معرفي شده، 132 نماينده مجلس قانونگذاري را انتخاب كنند؛ نيمي از اين نمايندگان بر اساس سيستم نمايندگي نسبي انتخاب مي شوند.

فلسطينيان ساكن نوار غزه ، كرانه باختري و قدس شرقي حق شركت در انتخابات دارند.

كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا نيز چند روز پيش در تلاشي براي بدبين كردن مردم فلسطين به جنبش مقاومت فلسطين(حماس) مدعي شد كه شركت حماس در انتخابات آتي به دولت فلسطيني ضربه خواهد زد.