نرخ ماليات بر پيش فروش سيم كارت تلفن همراه 20 درصد تعيين شد/درآمد 300 ميليارد توماني دولت از محل فروش سيم كارت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، با تصويب شوراي اقتصاد 20 درصد از مبلغ ثبت نام تلفن همراه به عنوان ماليات در نظر گرفته شده است .

اين گزارش مي افزايد : براساس مصوبه شوراي اقتصاد از كل مبلغ ثبت نام تلفن همراه كه 360 هزار تومان است، 72 هزار تومان به عنوان ماليات به خزانه واريز مي شود.

اين گزارش اضافه مي كند در صورتي كه در اين دوره از ثبت نام 4 ميليون نفر ثبت نام كنند دولت مي تواند حداقل 300 ميليارد تومان درآمد از محل پيش فروش سيم كارت تلفن همراه درآمد كسب كند .

به گزارش خبرنگار مهر ، در دوره گذشته ثبت نام تلفن همراه از 440 هزار تومان مبلغ ثبت نام يك سيم كارت تلفن همراه 88 هزار تومان به عنوان ماليات به حساب خزانه واريز شد كه بدين ترتيب نزديك به 500 ميليارد تومان درآمد دردورده گذشته به حساب دولت واريز شده است .

براساس اين گزارش همچنين در دوره گذشته ثبت نام تلفن همراه درمجموع 5 ميليون و 600 هزار سيم كارت به ارزش 2 هزار و 464 ميليارد تومان عرضه شد.