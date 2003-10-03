راي اعتماد به وزير پيشنهادي رييس جمهور براي تصدي وزارت علوم

مجلس شوراي اسلامي ازيكشنبه سيزدهم مهرتا چهارشنبه شانزدهم مهر7 لايحه و4 طرح را دردستوركارخود دارد.

به گزارش خبرنگارپارلماني مهر، راي اعتماد به جعفر توفيقي نامزد پيشنهادي سيد محمد خاتمي رييس جمهور براي تصدي وزارت علوم ازمهم ترين دستورات جلسات علني اين هفته مجلس است. نامه رئيس جمهور به مجلس درخصوص معرفي جعفر توفيقي معاون آموزشي وزارت علوم به عنوان وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت علوم ، تحقيقات و فنا وري در پايان جلسه علني مجلس چهارشنبه نهم مهرماه قرائت شد.

رسيدگي به گزارش نهايي كميسيون مشترك درباره لايحه تشكيل سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري و گزارش شور دوم كميسيون فرهنگي درباره لايحه تاسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي و گزارش كميسيون قضايي و حقوقي درمورد طرح تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به جرائم كاركنان وزارت اطلاعات و گزارش شوردوم كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح برگزاري مناقصات، ازديگردستورات مهم جلسه علني اين هفته مجلس شوراي اسلامي است .

گزارش كميسيون اقتصادي درمورد لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل ازسرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فرانسه ، گزارش شوراول كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لايحه الحاق يك ماده به عنوان ماده (9) به قانون هيئت امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران،لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل ازسرمايه‌ گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين ازديگردستورات جلسات علني اين هفته مجلس شوراي اسلامي است .

براساس مصوبه هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، به علت تعدد طرحها ولوايحي كه دردستوركارمجلس قرارگرفته است، روزهاي يكشنبه بعد ازظهر نيزمجلس، جلسه علني خواهد داشت .

بنا براين گزارش، درجلسات علني هفته آينده مجلس، سئوال الهه كولايي نماينده تهران ازوزيربازرگاني و سئوال آقايان عبدالله كعبي واحمد ميدري نمايندگان آبادان ، حميدكهرام نماينده اهواز ، سيد علي آقاميري نماينده دزفول از موسوي لاري وزير كشور و سئوال علي اكبر آقايي نماينده سلماس از وزيرامورخارجه درصحن علني مجلس مطرح خواهد شد.