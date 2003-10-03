حضور گسترده مردم در انتخابات اقتدار نظام را مي رساند

هادي قابل درگفتگو با خبرنگار سياسي" مهر"، در خصوص آنچه كه تهديدات خارجي دنباله رو اختلافات داخلي مي داند گفت: بحث موضع گيريهايي كه در منطقه عليه ايران صورت مي گيرد به درگيريهاي جناحي سياسي داخلي ارتباطي پيدا نمي كند.

وي متذكر شد: اصولا بحثهاي احزاب سياسي و طيفهاي مختلف فكري و اختلاف ديدگاهها و نظرات درهمه كشورهاي درحال حركت بسوي دموكراسي وجود دارد ، حتي در آمريكا هم ميان دموكراتها و جمهوري خواهان اختلاف راي و نظر موجود است.

رئيس جبهه مشاركت قم گفت اگر انتخابات آتي مجلس سردتر از شوراها برگزار شود باعث ميشود تا فشارهاي بين المللي بر ايران افزايش يابد و اگر در انتخابات حضور گسترده مردم را داشته باشيم فشارها كاهش مي يابد.

قابل تصريح كرد: اگر در درگيريهاي داخلي و جناحي و همچنين گفتگوها مسئولان يك طرفه قضيه را نگيرند و خود را در يك جناح قرار ندهند بلكه مسائل و منافع ملي را پيش بگيرند در آنصورت مسائل داخلي حل مي شود و استنباط پيروي تهديدهاي خارجي از درگيريهاي داخلي خود بخود رفع ميشود.

قابل گفت: اين ديدگاه احزاب نيست كه فشارهاي بين المللي را ايجاد مي كند بلكه موضع گيريهاي سياسي مسئولان نظام است.

وي تاكيد كرد: اگر مسئولين تغييري در سياستها نسبت به خواسته هاي مردم صورت ندهند سرخوردگي و انفعال افزايش مي يابد و ما انتخاباتي با حداقل مشاركت مردم را در پيش خواهيم گرفت ، مسئولان بايد با مردم صادق تر باشند و انعطاف بيشتري نشان دهند.

قابل گفت: اگر ما انتخاباتي با مشاركت 80 درصد مردم داشته باشيم به شكلي كه همه احزاب و گروهها فعال باشند و در رقابتي سالم حضور داشته باشند به دور از اينكه چه كسي بر كرسي مجلس مي نشيند فشارهاي بين المللي كاهش مي يابد.

وي با اشاره به انتخابات پرشور گذشته گفت: حضور گسترده مردم باعث شد كه ما اقتدار لازم را در سطح جهاني بيابيم و در دفاع از خود و در مقابله با آمريكا موفق شويم وهمچنين كشورهاي عربي واسلامي را باخود همراه كنيم پس براي اين منظر راهكارهاي مختلفي وجود دارد و اگر مسئولان طراز اول با رايزنيهايي كه درحال انجام است فضا را براي مشاركت بيشتر فراهم كنند مي توان به انتخابات آتي اميدوارشد.