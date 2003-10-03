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۱۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۲:۳۶

رئيس جبهه مشاركت قم :

حضور گسترده مردم در انتخابات اقتدار نظام را مي رساند

هادي قابل رئيس جبهه مشاركت قم گفت: اگر مردم همچون انتخاباتهاي 76 و 80 حضوري گسترده و پرشور داشته باشند اقتدار گذشته نظام در مجامع بين المللي تقويت مي شود.

هادي قابل درگفتگو با خبرنگار سياسي" مهر"، در خصوص آنچه كه تهديدات خارجي دنباله رو اختلافات داخلي مي داند گفت: بحث موضع گيريهايي كه در منطقه عليه  ايران صورت مي گيرد به درگيريهاي جناحي سياسي داخلي ارتباطي پيدا نمي كند.
وي متذكر شد: اصولا بحثهاي احزاب سياسي و طيفهاي مختلف فكري و اختلاف ديدگاهها و نظرات  درهمه كشورهاي درحال حركت بسوي دموكراسي وجود دارد ، حتي در آمريكا هم ميان دموكراتها و جمهوري خواهان اختلاف راي و نظر موجود است.
رئيس جبهه مشاركت قم گفت اگر انتخابات آتي مجلس سردتر از شوراها  برگزار شود باعث ميشود تا فشارهاي بين المللي بر ايران افزايش يابد و  اگر در انتخابات حضور گسترده مردم را داشته باشيم فشارها كاهش مي يابد.
قابل تصريح كرد: اگر در درگيريهاي داخلي و جناحي و همچنين گفتگوها مسئولان يك طرفه قضيه را  نگيرند و خود را در يك جناح قرار ندهند  بلكه مسائل و منافع ملي را پيش بگيرند در آنصورت مسائل داخلي حل مي شود و استنباط پيروي تهديدهاي خارجي از درگيريهاي داخلي خود بخود رفع ميشود.
قابل گفت: اين ديدگاه احزاب نيست كه فشارهاي بين المللي را ايجاد مي كند بلكه موضع گيريهاي سياسي مسئولان نظام است.
وي تاكيد كرد: اگر مسئولين تغييري در سياستها نسبت به خواسته هاي مردم صورت ندهند سرخوردگي و انفعال افزايش مي يابد  و ما انتخاباتي با حداقل مشاركت مردم را در پيش خواهيم گرفت ، مسئولان بايد با مردم صادق تر باشند و انعطاف بيشتري  نشان دهند.
قابل گفت: اگر ما انتخاباتي با مشاركت 80 درصد مردم داشته باشيم به شكلي كه همه احزاب و گروهها فعال باشند و در رقابتي سالم حضور داشته باشند به دور از اينكه چه كسي بر كرسي مجلس مي نشيند  فشارهاي بين المللي كاهش مي يابد.
وي با اشاره به انتخابات پرشور گذشته گفت: حضور گسترده مردم باعث شد كه ما اقتدار لازم را در سطح جهاني بيابيم و در دفاع از خود و در مقابله با آمريكا موفق شويم وهمچنين كشورهاي عربي واسلامي را باخود همراه  كنيم پس براي اين منظر راهكارهاي مختلفي وجود دارد و اگر مسئولان طراز اول با رايزنيهايي كه درحال انجام است  فضا را براي مشاركت بيشتر فراهم كنند مي توان به انتخابات آتي اميدوارشد.

 

کد مطلب 28074

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