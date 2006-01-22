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۲ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۳۷

"صاحب ايده بشكن و تصاحب كن " پيش بيني كرد:

نظاميان آمريكايي انتهاي سال جاري از عراق خارج مي شوند

كالين پاول وزير امور خارجه سابق آمريكا كه پيش از آغاز جنگ عراق به بوش هشدار داده بود سربازان آمريكايي بايد مدت ها پس از سقوط صدام در عراق باقي بمانند، پيش بيني كرد خروج سربازان آمريكايي از انتهاي سال جاري ميلادي آغاز شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، كالين پاول در گفتگو با روزنامه آبزرور اظهار داشت : در حالي كه ويژگي هاي دولت جديد عراق به زودي مشخص خواهد شد، ماموريت آمريكا يعني اطمينان از اينكه همه چيز خوب پيش مي رود،رو به اتمام است.

وزير خارجه سابق آمريكا كه حامي ايده "بشكن و تصاحب كن" مي باشد و آن را بارها به بوش و رامسفلد درباره عراق پيشنهاد كرده است، گفت : مقصود من از طرح اين ايده اين است كه آمريكا بايد پس از آنكه كاري را درعراق آغاز كرد،زماني كه اين ماموريت به نقطه معيني رسيد، آن را به صاحبانش تحويل دهد و آنجا را ترك كند.

وي با اشاره به اينكه هم اكنون زماني رسيده است كه دولت عراق مي تواند مسئوليت ها را بر عهده گيرد، گفت: من بسيار خرسند هستم كه رژيم صدام حسين را از بين برديم؛ حكومت صدام بايد هر چه زودتر از بين مي رفت، اما ما در طول دوسال گذشته سخت كار كرديم و هم اكنون بايد جريان را به عراقي ها واگذار كنيم.

كالين پاول در ادامه ضمن ابراز خرسندي از اينكه قدرت در حال انتقال به عراقي ها است، ادعا كرد: در حالي كه استفاده از نيروهاي نظامي براي متوقف كردن برنامه هاي هسته اي ايران در حال بررسي است، اطمينان دارم كه ايراني ها تا به دست آوردن سلاح هسته اي مقداري فاصله دارند.

وي نيز با استفاده ابزاري از واژه جامعه بين الملل مدعي شد كه هم اكنون جامعه جهاني در حال فشار بر ايران است.

کد مطلب 280765

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