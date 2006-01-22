به گزارش خبرگزاري"مهر" روابط عمومي كميته امداد امام خميني با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد: يادگار نهضت 15 خرداد 42، مرد تقوي، مبارزه، خدمت، عبد صالح خدا، خدمتگزار صديق ولي نعمتان انقلاب، زجر كشيده رژيم طاغوت، او كه مدتها در زندانهاي ستم شاهي فرياد اسلامي خواهي و آزادي سر داده بود، يار ديرين معمار كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري مد ظله العالي نماينده معظم له در كميته امداد امام خميني و عضو شوراي مركزي حاج حبيب الله شفيق به ديدار معبود شتافت.

بر پايه اين گزارش كميته امداد امام خميني در گذشت يار ديرين انقلاب كه عمر پر بركت خويش را در راه خدمت به اسلام و مسلمين و اعتلاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و گسترش مراكز آموزشي، فرهنگي و خدمت در سنگر مقدس كميته امداد امام خميني گذراند را به ساحت مقدس حضرت ولي عصر (عج)، محضر ولي امر مسلمين حضرت آيت الله العظمي خامنه اي مد ظله العالي ملت رشيد و سرافراز ايران اسلامي تسليت عرض مي نمايد.

بر اساس اعلام روابط عمومي كميته امداد امام خميني مراسم تشييع آن فقيد سعيد راس ساعت 8 صبح روز دوشنبه 3/11/84 از محل خيابان مجاهدين اسلام نرسيده به سه راه مجاهدين برگزار خواهد شد.