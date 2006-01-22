افراط و تفريط در حوزه فرهنگ جايي ندارد









وي در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : در كشورى كه قبل از اختراع گوتنبرگ آثار شاعران و نويسندگان آن توسط كاتبان تكثير مى شد آيا اين رقم تيراژ منطقى است ؟ دلايل عدم توفيق دست اندركاران نشر در جذب مخاطب چيست ، فرهنگ شفاهى مردم ؟ ناشران غيرحرفه اى ؟ نويسندگان ناپخته ؟ كيفيت چاپ ؟ حمايت هاى نابجا و ناعادلانه وزارت ارشاد ؟حاجي آبادي يادآور شد : در حالي كه وزير ارشاد در روزهايي كه به عنوان وزير پيشنهادي ارشاد معرفي شده بود ، با اشاره به نارضايتي ناشران ، نويسندگان ، ومخاطبان از وضيت نشر كتاب در ايران گفت : در حوزه نشر هيچكس راضي نيست ، نه ناشر، نه نويسنده و نه مخاطب . اولويت من خود نشر است ، بايد به جاي پرداختن به هر چيز ديگر به خود كتاب بپردازيم . تغيير و تحول از شاخصه هاي هر دگرگوني است و من در آينده هم در نظرات و هم در سياستهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تغيير و تحولاتي به وجود خواهم آورد ، اما موضوع كاهش صدور مجوز چاپ كتاب در ماه هاي اخير صداي اغلب ناشران را بلند كرده است .اين در حالي است كه برخي نويسندگان قديمي كه تا كنون در در حوزه هايي نظير دفاع مقدس قلمي و قدمي نزده اند تمايل خود را براي خلق آثاري در اين راستا اعلام كرده اند .اين ناشر گفت : آنچه از شرايط حال حاضر نشر كتاب مي توان برداشت كرد اين است كه در حوزه مسائل فرهنگي - ادبي نه افراط و نه تفريط مثمر ثمر نيست . به عبارت ديگر نه صدور مجوز فله اي كتاب و انتشارت به نفع فرهنگ است و نه فيلترينگ چاپ كتاب .حاجي آبادي اظهار داشت : متوليان جديد اداره كتاب و كتابخواني وزارت ارشاد بايد بدانند كه تمامي شيوه هاي اداري همكاران قبلي آنها در صدور مجوز اشتباه نبوده و نيست . ساده تر اينكه برخي از راه هاي پيموده شده قبلي را نبايد دوباره طي كرد. براي مثال اينكه قانون عطف به ماسبق شود و مجوزهاي صادره قبلي كان لم يمن كن تلقي شود و اينكه شمارش صحافي كتب چاپ شده پس از دريافت اعلام وصول صورت گيرد- يعني خروج كتاب از چاپ خانه حداقل ده روز پس از چاپ انجام شود - و .... راه را دوباره رفتن است . هر چند لغو مجوز وجلوگيري از فعاليت ناشران كم كار امري پسنديده است كه در دوره هاي پيشين فراموش شده بود اما به نظر مي رسد در راستاي عدالت محوري كه شعار دولت جديد است بايد شرايط چاپ كتاب را براي ناشران با صدور به موقع مجوز مهيا كرد تا در صورت عدم توان آنها از فعاليتشان جلوگيري كرد.وي با تاكيد بر ضرورت بازنگري متوليان اداره كتاب و كتابخواني درشيوه هاي اجرايي ، به مهر ، گفت : در اين مسير بايد ازنظرات نويسندگان ، ناشران و كارشناسان فن بهره گرفته شود .