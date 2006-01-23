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۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۰۱

نمايشگاه منابع نرم افزاري فقه و رسائل عمليه شيعي برگزار شد

نمايشگاه منابع نرم افزاري فقه و رسائل عمليه شيعي در كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، در اين نمايشگاه علاوه بر ارائه منابع نرم افزاري فقه، نرم افزارهاي رسائل عمليه مراجع تقليد در كنار كتاب هاي تاريخي و نفيس رساله هاي علميه تاليف مراجع قرون قبل ارائه مي شود.

در اين نمايشگاه 35 كتاب خطي و 43 جلد كتاب چاپ سنگي از رساله هاي علميه علماي گذشته در كنار تصاوير اين مراجع ، به نمايش گذاشته شده است . قديمي ترين كتاب اين نمايشگاه كتاب "جامع عباسي" تاليف شيخ بهايي در قرن يازدهم هجري قمري است.

همچنين در اين نمايشگاه كتاب احكام علماي متاخر مانند علامه مجلسي، شيخ انصاري، آخوند خراساني در كنار رسائل علميه علماي معاصر از جمله امام خميني و مقام معظم رهبري قرار گرفته است.

علاقمندان مي توانند هر روز از ساعت 30/8 تا 11 و 14 تا 18 از اين نمايشگاه بازديد كنند. اين نمايشگاه تا فردا ادامه مي يابد.

کد مطلب 280907

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