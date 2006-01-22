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۲ بهمن ۱۳۸۴، ۱۸:۱۹

علي كوزه گر: طرف مقابل ما با زمان خوب بازي مي كند // دستگاه سياست خارجي متوجه اهميت "زمان" در شرايط فعلي نيست

علي كوزه گر: طرف مقابل ما با زمان خوب بازي مي كند // دستگاه سياست خارجي متوجه اهميت "زمان" در شرايط فعلي نيست

كوزه گر گفت:طرف مقابل ما با زمان خوب بازي مي كند ولي دستگاه سياست خارجي ما متوجه اهميت "زمان" در شرايط فعلي نيست.

علي كوزه گر، عضو جبهه مشاركت در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"  با ناكارآمد توصيف كردن سياست خارجي دولت نهم گفت: آمريكا عجله اي براي فرستادن ايران به شوراي امنيت ندارد.

اين صاحبنظر امور سياسي گفت: مسئولين كشور بايد حساسيت ويژه اي براي سال آخر رياست جمهوري "جرج بوش"  داشته باشند.

نماينده مردم شهريار در مجلس ششم در پايان گفت: آمريكا در حال حاضر قصد دارد چين و روسيه را كاملا عليه ايران هماهنگ يا متحد كند و درظاهر به آنها و جامعه جهاني اثبات كند كه ايران اهل مذاكره و سازش و تعامل نيست و استراتژي ما دقيقا بايد خلاف اين محور باشد،  نه اينكه درعمل  به آمريكايي ها براي اثبات اين مساله كمك كنيم.

 

کد مطلب 280930

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