آب سد 15 خرداد بايد به بخش كشاورزي اختصاص يابد

به گزارش خبرگزاري مهر، سيدمحمد تقي سجادي در حاشيه مراسم معارفه خود به خبرنگار مهر در قم گفت: سد 15 خرداد با هدف بهرهبرداري بخش كشاورزي احداث شد وهم اكنون به عنوان آب شرب استفاده ميشود. تبديل سد 15 خرداد به سد كشاورزي جزو ضروريات است و اميدواريم كه اين مهم تحقق يابد.
وي اختصاص آب سد 15 خرداد به امر كشاورزي و ايجاد شبكه پايين دست را موجب افزايش محصولات كشاورزي و كاهش هزينههاي موجود بيان كرد.
سجادي پروژه انتقال آب سد دز و اختصاص سد 15 خرداد به امر كشاورزي و تكميل شبكه پايين دست را از برنامههاي بلند مدت و استفاده از الگوهاي كشت توسعه، استفاده از گونههاي گياهي با بهرهوري اقتصادي بيشتر، ترغيب كشاورزان به الگوها و روشهاي كشت گونههاي بذري مناسب و بالا بردن بهرهوري آبياري وتوسعه آبياري به روشهاي جديد را از برنامههاي كوتاه مدت دانست.
وي در ادامه تصريح كرد: از بين رفتن سفرههاي زيرزميني آب و شور شدن آب از جمله چالشهاي عمده در بخش كشاورزي استان قم است كه براي برطرف كردن اين چالشها استفاده از منابع آب سدهاي دز و 15 خرداد بسيار مؤثر است.
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