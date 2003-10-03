ما هرگونه فاصله را ميان هيأت مديره و اعضاي انجمن برمي داريم

اعضاي انجمن نمايشگران خياباني خانه تئاتردرانتخابات جديد هيأ ت مديره خود اقدام به انتخاب هيأت مديره اي جوان و متفاوت با هيأت مديره قبلي خود كردند تا تحول تازه اي دربرنامه ريزي هاي اين انجمن صورت گيرد. هيأت مديره جديد در اولين جلسه خود تصميمات تازه اي اتخاذ كرده است .

" وحيد لك" يكي از اعضاي هيأت مديره در گفت وگو با خبرنگار هنري " مهر " گفت: همه هيأت مديره جديدخدمتگزار تئاتر خياباني هستيم و هيچ گونه فاصله بين اعضا انجمن و هيأت مديره وجود ندارد. اگر فاصله اي هم وجود دارد ما آن را برمي داريم و تصميم داريم به جاي اين مسايل به بحث هاي زير بنايي بيشتر بيانديشيم .

وي افزود : ما تصميم داريم برنامه هاي خود را در كمترين زمان و با حداكثر كيفيت انجام دهيم و بيشتر به افرادي امكان فعاليت در تئاتر خياباني را بدهيم كه هم فعاليتشان بيشتر باشد و هم در جهت اهداف فرهنگي كشور پويا باشند .