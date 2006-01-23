30 كارگاه و كارخانه توليدي در كرج تعطيل شده اند

احمد اسماعيل وند در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج افزود : بر اساس آخرين آمار ارائه شده در كارگروه توسعه صادرات غير نفتي 30 كارگاه و كارخانه توليدي در شهرستان كرج تعطيل شده اند كه علت اين امر بايد بررسي شود.

وي اظهار داشت : برخي واحدها به دليل آلايندگي تعطيل شده اند و مديران اين واحدها بايد نسبت به رفع معضل آلاينده محيط زيست در اسرع وقت اقدام كنند و واحد توليدي خود را فعال نمايند.

اسماعيل وند با اشاره به محدوديت اشتغال و راه اندازي صنايع جديد تصريح كرد : واحدهاي موجود در شهرستان كرج حتي المقدور بايد با حداكثر ظرفيت خود فعال باشند تا ضمن افزايش ميزان توليد در سطح شهرستان از ميزان افراد جوياي كار نيز كاسته شود.

معاون فرماندار كرج خاطر نشان كرد: مي توان با اعطاي تسهيلات به واحدهاي ورشكسته يا كم درآمد، آنها را فعال كرد به عرصه توليد و اشتغال بازگرداند .

وي گفت: همچنين بخش واحدهاي فعال در بخش صادرات نيز نيازمند بررسي كارشناسان است تا آسيبهاي و چالشهاي پيش روي اين بخش نيز شناسايي و حل آنها در دستور كار گروههاي متخصص قرار گيرد.

در شهرستان كرج 572 واحد توليدي وجود دارد كه تعدادي از اين واحدها به دلايل متخلف از جمله كمبود نقدينگي و آلايندگي تعطيل شده اند ، 32 واحد فعاليت صادراتي دارند و تاكنون سه نمايشگاه تخصصي توسط واحدهاي توليدي شهرستان كرج برپا شده است .