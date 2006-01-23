ناهنجاري هاي جنين با انجام آزمايش تا 99 درصد قابل تشخيص است

دبير انجمن علمي مامايي ايران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: در مواردي كه ناهنجاري و اختلال شديد نظير تالاسمي ماژور قبل از هفته شانزدهم بارداري تشخيص داده شود و مجوز قانوني آن اخذ شده باشد موجب ختم بارداري خواهد شد.

ناهيد خداكرمي با بيان اينكه سونوگرافي معمول ترين آزمايشي است كه از طريق آن ناهنجاريهاي جنيني تشخيص داده مي شود، گفت: از طريق سونوگرافي مي توان مواردي نظير تنفس جنين، توليد مايع كيسه آب، ضربان قلب جنين را ارزيابي كرده و تشخيص داد.

دبير انجمن علمي مامايي ايران با بيان اينكه استفاده از روش غربالگري براي تشخيص ناهنجاريهاي جنيني براي تمامي زنان باردار ضرورتي ندارد گفت: غربالگري اختلالات مادرزادي در بارداري براي همه زنان باردار توصيه نمي شود چرا كه انجام آن براي همه ضروري ندارد و فقط در مواردي كه مادربا سن بالا و سابقه داراي تولد جنين هاي ناهنجار نظير جنين دچار كند ذهني و نقيص لوله عصبي است بايد مورد غربالگري قرار گيرد.

وي تصريح كرد: با انجام آزمايشات و آزمونهاي مختلف نظير سونوگرافي ناهنجاريهايي نظير جمع شدن مايع كيسه آب در جمجمه جنين، نقص لوله عصبي، كيست هاي موجود در نقاط مختلف بدن جنين ، ناراحتيهاي قلبي و مشكلات موجود در كليه و مثانه جنين قابل تشخيص است.

خداكرمي گفت: مشكلات فيزيكي جنين نيز معمولا پس از تولد نوزاد توسط متخصصان تشخيص داده مي شود كه درمان آن در همان ابتداي تولد به راحتي صورت گرفته و نبايد موجب نگراني والدين شود چون از آنجا كه اين مشكلات به ادامه حيات نوزاد ارتباطي نداشته و به راحتي قابل درمان هستند، به لحاظ پزشكي درماني جزو موارد كم اهميت محسوب مي شود.

وي افزود: فقط مواردي نظير اختلال در گردش خون، مشكلات گوارشي و قلبي در جنين از اهميت بسياري برخوردار است كه در برخي از كشورهاي پيشرفته حتي در دوران بارداري با انجام جراحي جنين در داخل رحم مادر قابل درمان است.



