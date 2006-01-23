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۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۵:۰۴

طهماسب صلح جو :

" كارگران مشغول كارند" از موضوعي نو برخوردار است

" كارگران مشغول كارند" از موضوعي نو برخوردار است

اگر چه طرح فيلم " كارگران مشغول كارند " از كيارستمي بوده و امتياز آن براي كيارستمي محسوب مي شود، اما ماني حقيقي خوب توانسته اين دستمايه اوليه را پرورش دهد و يك طبقه اجتماعي را در قالب حضور چند شخصيت كه به طرز فاجعه آميزي در زندگي شان دچار آشفتگي هستند، به تصوير بكشد.

طهماسب صلح جو، منتقد فيلم ،  در گفت و گو با خبرنگار سينمايي "مهر" ، در باره فيلم " كارگران مشغول كارند " گفت : " اولين نكته اي كه در اين فيلم به چشم مي خورد، تازگي موضوع اين فيلم است. اگر چه طرح اين فيلم ازكيارستمي بوده و امتياز آن براي كيارستمي محسوب مي شود، اما ماني حقيقي خوب توانسته است اين دستمايه اوليه را پرورش دهد و يك طبقه اجتماعي را در قالب حضور چند شخصيت كه به طرز فاجعه آميزي در زندگي شان دچار آشفتگي هستند، به تصوير بكشد و آن سنگي كه آنها تلاش مي كنند تا آن را سرنگون كنند. البته اين سنگ محكي است كه اراده آنها را در مقابل خواسته شان نشان مي دهد."

وي در ادامه اشاره كرد : " ما نمي توانيم به شيوه سنتي به بازي هاي اين فيلم اشاره اي داشته باشيم، چرا كه به معناي خاص بازيگري، بازي نمي كنند، بلكه نوعي از تيپ هاي مختلف اجتماعي را ايفا مي كنند و هر كدام از بازيگران بنا به روحياتي كه دارند اين نقش ها را ايفا كردند. بنابراين به صورت كلاسيك نمي توان درباره بازي ها صحبت كرد. اما در كل، فيلم "كارگران مشغول كارند" شسته و رفته است و نشان مي دهد كه ماني حقيقي آينده اي درخشان خواهد داشت."

کد مطلب 281030

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