عكسهاي بوش با آبرامف رانت خوار بزرگ آمريكايي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از هفته نامه تايم، كاخ سفيد تلاش كرده است هرگونه رابطه با آبرامف را انكار كند كه در ماه جاري به فساد مالي و پول شويي متهم شده است.

آبرامف كه يكي از لابي گرهاي مهم دولت بوش محسوب مي شود به كلاهبرداري، رشوه به مقامات دولتي و فرار از پرداخت ماليات متهم شده و اعتراف كرده است.

مجله تايم نوشت: منبع فاش كننده عكس ها اجازه چاپ آنها را صادر نكرده است زيرا موضوع به رياست جمهوري ارتباط دارد و از حساسيت بالايي برخورداراست .

كاخ سفيد پيش از اين اعلام كرده است بوش آبرام اف را نمي شناسد و هرگز خواهان ديدار با وي نبوده است. اما آبرام اف به طور اتفاقي در برخي از نشست هاي كاخ سفيد شركت كرده بوده است.

دانا پرينو يكي از سخنگويان كاخ سفيد گفت: آبرام اف در خطاهاي بسيار مهمي مشاركت داشته است و به همين دليل رئيس جمهور رابطه اي با وي نداشته است.

وي تاكيد كرد: رئيس جمهور هرگز خواهان ديدار با وي نبوده است. ما قبلا هم اين موضوع را اعلام كرده ايم. اما البته چنانچه در برخي جلسات رياست جمهوري كه افراد زيادي شركت داشته اند و آبرام اف هم بوده است كه جاي تعجب ندارد.

تايم در ادامه نوشت: در يكي از عكس ها بوش و آبرامف و يك فرد هندي ديده مي شود و به نظر مي رسد آبرامف در حال معرفي مرد هندي به بوش است.

عكس ديگر بوش را در حال دست دادن با آبرامف در جلوي پنجره اي با پرده آبي نشان مي دهد. اين عكس داراي امضاي بوش هم مي باشد.

سه عكس ديگر نيز بوش، آبرامف و يكي از پسرها وي را نشان مي دهند.